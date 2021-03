La causa Coop – sindaco di Busto infiamma il dibattito, 5 Stelle e Ferrario: “Il Pd si sveglia tardi”

La vicenda della causa per danni intentata da Coop nei confronti del sindaco Emanuele Antonelli, reo a loro dire di aver intralciato in vari modi l’apertura del supermercato di viale Diaz a Busto Arsizio, sta scatenando una serie di reazioni, dopo quella di questa mattina del candidato sindaco del Pd Maurizio Maggioni che ha puntato molto sull’intercettazione pubblicata dal Corriere relativa ad una conversazione tra il sindaco di Busto Arsizio e Nino Caianiello, captata nell’ambito dell’inchiesta Mensa dei Poveri e poi confluita in un fascicolo della Procura cittadina per abuso d’ufficio, poi archiviata in seguito alla depenalizzazione del reato di abuso d’ufficio.

Secondo Claudia Cerini, consigliera del Movimento 5 Stelle: «La causa Coop porta alla ribalta degli atteggiamenti ben poco imparziali da parte del sindaco Antonelli, atteggiamenti che non ci stupiscono più di tanto conoscendo il modus operandi del sindaco». Ma la consigliera pentastellata passa poi all’attacco del Pd: «Ci fa piacere che ora sia il PD a chiederne le dimissioni tramite Maurizio Maggioni. Chissà perché però quando l’anno scorso chiedemmo ai consiglieri PD di appoggiare una mozione di sfiducia al sindaco, dopo i gravi fatti dell’inchiesta Mensa dei poveri che coinvolsero amministratori bustocchi legati al centro destra, ci risposero che non lo ritenevano opportuno».

La consigliera coglie la palla al balzo per lanciare un appello ai Dem in vista del voto su Accam di stasera, in consiglio comunale: «Dichiararsi pubblicamente in disaccordo e poi agire in modo opposto in consiglio comunale per noi è sinonimo di poca credibilità e credo che stasera capiremo se l’atteggiamento del PD è veramente diverso ora. Infatti si dovrà votare per approvare un atto di indirizzo per proseguire o meno l’attività dell’inceneritore. A parole i consiglieri del PD in commissione ieri si sono detti non favorevoli a questo atto che non prevede nessun’altra prospettiva se non quella di investire ancora su un impianto vecchio e inquinante, ma poi al momento della votazione si sono astenuti. Se sono coerenti con quanto hanno dichiarato stasera dovranno votare contro, come abbiamo fatto noi già in commissione».

Anche Amanda Ferrario, candidata sindaco della lista Con Lei – Amanda Ferrario Sindaca, sostenuta anche dai 5 Stelle, ha voluto dire la sua: «Rispetto alla viecenda Coop-Antonelli dico solo che mi aspetto, come tutti i cittadini, che un amministratore pubblico di qualunque area politica sia faccia l’interesse del pubblico e in questo caso non è stato così. Basterebbe conformarsi all’articolo 97 della Costituzione».

E prosegue, in merito alla posizione presa dal Pd: «Da cittadina mi stupisce che il Pd chieda oggi le dimissioni. Cosa ha fatto fino ad adesso il Pd? Chiederle adesso, in campagna elettorale e a pochi mesi dalla scadenza del mandato, è fuori luogo. Mi sembra molto più determinante la questione di Accam e il Pd non mi sembra abbia preso una posizione forte. Non si smentisce il ruolo di stampella della giunta Antonelli».

Anche il consigliere indipendente Diego Cornacchia, da tempo in disaccordo con il sindaco che lo aveva fatto eleggere nella sua lista civica, è intervenuto sulla questione: «I rapporti tra Antonelli e Caianiello sono sotto gli occhi di tutti da sempre. Spesso veniva in visita a Busto e parcheggiava la macchina nel cortile del Comune per conferire con il nostro sindaco. Detto questo credo che il Comune di Busto Arsizio debba tutelarsi e congelare i beni del sindaco fino a quando non si sarà conclusa la vicenda civile con la Coop».