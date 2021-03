“È qui la festa?”, appuntamento per parlare di cinema e dei suoi festival

Cinema ancora chiusi, ma Filmstudio 90 non si ferma mai. Per giovedì 1 aprile, alle 18, presenta l’appuntamento in diretta sulla sua pagina Facebook dal titolo “Pillole di nuvole in viaggio. È qui la festa? Le sale e i loro festival”.

I protagonisti della puntata saranno: Giuliana Fantoni del Cinema Edera di Treviso (TV), per presentare Edera Film Festival, dedicato ad opere di film-makers emergenti; Gabriele Ciglia di Filmstudio 90 di Varese (VA), che intervisterà Tatiana Tascione, Matteo Angaroni e Massimo Lazzaroni di Cortisonici Film Festival, concorso internazionale di cortometraggi; Gianluca Casadei del Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni (MI), per raccontare il Labour Film Festival, rassegna su lavoro, ambiente e società.

Nella presentazione dell’evento si legge: “Chi ha partecipato a festival cinematografici lo sa: c’è sempre un’atmosfera frizzantina quando si partecipa ad un evento festivaliero. Vuoi per l’attesa lunga un anno, vuoi per i film in anteprima, vuoi per gli ospiti e gli incontri. C’è aria di festa. In ambito locale, ci sono esercenti in tutta Italia che organizzano festival nelle proprie sale, con appuntamenti che sono ormai diventati tradizione. Più impegno e più fatica per gli organizzatori ma anche grandi soddisfazioni nel vedere il pubblico numeroso e soddisfatto per un concentrato di serate di qualità”.