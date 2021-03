La fiaba dell’equinozio di primavera nel bosco di Cavaria

L’amministrazione comunale di Cavaria con Premezzo regala un po’ di magia ai bambini di tutta l’età in occasione dell’equinozio di primavera.

Armati di videocamera ed attrezzature varie, fantasia ed una storia nel cassetto da raccontare, prima che le “limitazioni da zona rossa” entrassero in vigore, un gruppo di amministratori e cittadini volenterosi hanno girato un video “fantasy” nel parco della Valle Del Boia, bosco che si trova per l’appunto nel Comune di Cavaria con Premezzo. Protagonisti: il Guardiano del Bosco, il Cappellaio Magico e la Fata Primavera.

«Una piccola sorpresa per gli abitanti del paese e per dare loro un momento di magia in un periodo un po’ difficile» dice l’assessore al welfare Irene Scaltritti. «È stato divertente progettare e realizzare questo video! L’idea iniziale è stata del nostro sindaco e la realizzazione è avvenuta anche grazie ai miei meravigliosi concittadini, che di fronte alle mie pazze richieste non si tirano mai indietro».