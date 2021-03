La Futura cerca punti in Friuli contro l’ostica Martignacco

Lunga trasferta di campionato per la Futura Volley Giovani, impegnata domenica 14 marzo (ore 17) a Martignacco, in provincia di Udine, dove la formazione di Busto Arsizio andrà alla ricerca di punti pesanti per mantenersi solida in vetta alla Pool Salvezza di A2.

Nel mirino, lo ricordiamo, la possibilità di sfruttare questa seconda fase per agguantare l’ultimo posto disponibile per disputare i playoff: Martignacco è una delle rivali più vicine delle biancorosse visto che in classifica ha 24 punti, otto in meno di Zingaro e compagne, ma anche due partite in meno rispetto alla Futura.

La squadra di Lucchini ha comunque condizione e morale ai massimi dopo le due vittorie nelle prime due partite del girone, passi avanti che permettono a Busto di guidare la graduatoria con 6 lunghezze sulla avversaria più vicina, la Olimpia Teodora Ravenna. In Friuli le chiavi della regia saranno di nuovo nelle mani di Anna Lualdi che sta rimpiazzando al meglio l’infortunata Cecilia Nicolini; a lei quindi la distribuzione dei palloni contro una Itas Città Fiera che può contare su giocatrici di alto livello per la A2.

Parliamo dell’opposto Smirnova, della centrale Tonello e della schiacciatrice Pascucci, coadiuvate dalla regia di Roberta Carraro. Le udinesi sono partite male, hanno vinto la prima partita solo all’ottavo turno ma poi sono risalite a suon di risultati pur non riuscendo ad agganciare la pool promozione. Inutile dire però che Martignacco può ancora dire la sua, quindi la concentrazione delle Cocche dovrà essere di nuovo ai massimi.

«Quella di Martignacco è la trasferta che, in questo girone, considero la più complicata – spiega alla vigilia coach Lucchini – Si tratta di un team con un organico pazzesco e l’avevo considerata come una delle quattro squadre attrezzate per arrivare fino in fondo. Domenica non ha brillato ad Olbia, ma sappiamo che affrontarle in casa loro e con una probabile voglia di rivincita sarà una cosa complicata; noi cercheremo di fare quanto visto nelle ultime giornate, viste anche le nostre difficoltà di organico il bottino di punti accumulato finora è soddisfacente. Ci prepareremo ad essere spavaldi, perché dovremo provare a guadagnare punti anche in Friuli per portare a casa la Pool».