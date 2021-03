La maglia verde di Albanese fa felice Luca Spada: “Segno del destino”

La conquista da parte di Vincenzo Albanese della maglia di leader degli scalatori nella prima tappa della Tirreno Adriatico di ciclismo è stato il primo risultato “concreto” colto dalla nuova Eolo-Kometa di ciclismo.

Una soddisfazione certamente parziale – vedremo se oggi il corridore salernitano riuscirà a mantenere questo primato – che però ha reso assai soddisfatto il principale sponsor della squadra, Luca Spada, presidente e fondatore di Eolo.

«Guardare Vincenzo e il team vincere il titolo di leader del Gran Premo della Montagna mi ha reso particolarmente felice. Non solo per la bellissima vittoria e l’ottima prestazione, per cui faccio i complimenti a tutti gli atleti, ma anche per il significato simbolico che ha per noi questo premio».

Spada infatti ribadisce un concetto già espresso in sede di presentazione dell’intero progetto. «Eolo è nata fra le montagne, con lo scopo di portare in questi territori la connessione internet. Con gli anni siamo cresciuti, espandendo la nostra missione, ma fra le montagne abbiamo le nostre radici e in questi territori siamo i leader nella fornitura della connessione. Mi rende orgoglioso, perché sembra veramente un segno del destino. Grazie quindi, di nuovo, a Vincenzo e al Team e a Ivan e Alberto per aver reso possibile tutto questo».

