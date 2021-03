La manifestazione dei genitori di Parabiago per la riapertura delle scuole

Sono tornati in piazza i genitori di Parabiago domenica 28 marzo per chiedere la riapertura delle scuole.

Accanto a mamme, papà e bambini anche il sindaco Raffaele Cucchi che ha ringraziato i genitori per aver posto la questione e ha rivendicato il lavoro svolto da amministrazione comunale e dirigenti scolastici insieme per adeguare l’organizzazione e le strutture dei plessi in modo da renderle sicure, anche durante questa difficile pandemia. “Penso che ogni realtà abbia la propria storia – ha detto il primo cittadino – se le scuole rispettano le caratteristiche dettate dal Ministero è giusto che possano restare aperte anche in zona rossa. Andare a scuola è fondamentale per una crescita serena e come amministratori siamo vicini ai nostri giovani».

“Bisogna ascoltare le difficoltà di bambini e ragazzi – hanno detto le mamme – hanno sempre rispettato in pieno i protocolli per la sicurezza attuati a scuola e hanno bisogno di tornare a una didattica in presenza”.