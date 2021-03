La polizia locale partecipa al bando regionale per acquisire nuova strumentazione

Potenziare la strumentazione in dotazione agli agenti della locale per contrastare meglio l’illegalità. La polizia locale di Gavirate Comerio e Luvinate , guidata dal comandante Natale Di Marco, ha presentato un progetto per ottenere un finanziamento da destinare all’acquisto di due defibrillatori automatici, otto body cam, due fototrappole, una telecamera mobile, un equipaggiamento per l’analisi del consumo di stupefacenti, quattro camere car e un sistema portatile per il controllo dei documenti falsi.

Si tratta di un bando regionale che potrebbe portare i 23.700 euro necessari all’acquisto del materiale. Tre gli obiettivi principali: il contrasto all’abbandono dei rifiuti, il controllo del rispetto delle norme anticovid e il monitoraggio del territorio per evitare vandalismi e furti.

Le fototrappole, già in dotazione delle amministrazioni, andrebbero ad aumentare la capacità degli agenti di avviare iniziative di contrasto con azioni mirate mentre le bodycam servirebbero a risolvere potenziali controversie.

Nel territorio di Gavirate, per esempio, è il vicesindaco Massimo Parola a indicare due criticità legate agli assembramenti : « La ciclabile e il mercato dove, nonostante gli sforzi organizzativi, non sempre è possibile garantire il distanziamento».

La dotazione rientra anche nell’azione di contrasto ai furti per la quale la popolazione chiede maggior puntualità ed efficacia nel controllo del territorio.

Regione Lombardia finanzia l’80% del progetto presentato: l’iter di valutazione partirà dopo la metà di marzo. I tre comuni sono ottimisti.