La Presidente dell’ordine dei medici lancia un appello ai colleghi: “Mettetevi a disposizione”

La campagna vaccinale di massa è ormai prossima. I programmi vedono la convocazione della gran parte degli italiani entro settembre.

Regione Lombardia anticipa quella scadenza ponendo il limite alla fine di giugno o entro le prime settimane di luglio. Con l’avvio dei grandi hub vaccinali come Malpensa Fiere, Schiranna, Saronno e Rancio Valcuvia il ritmo delle vaccinazioni dovrebbe impennarsi. I vaccini, al momento, mancano ma dal prossimo mese si annuncia una quantità adeguata.

Ora ci si concentra sul personale: al fianco dei sanitari delle due aziende ospedaliere sono chiamati a raccolta medici volontari. Innanzitutto un appello a chi è in pensione e si mette a disposizione, poi agli specializzandi, come quelli dell’Università dell’Insubria che hanno già manifestato la propria disponibilità. Ma la richiesta è elevata e il Presidente dell’Ordine dei Medici e chirurghi della Provincia di Varese dottoressa Giovanna Beretta chiama i collegi a raccolta: «Lanciamo un appello a tutti i medici della Provincia di Varese – interviene il Presidente dell’Ordine, Dottoressa Giovanna Beretta – perché si mettano a disposizione delle istituzioni come medici vaccinatori. Un’adesione volontaria non retribuita, continua il Presidente Beretta, davvero preziosa in un momento d’emergenza come quello attuale, in cui si stanno facendo grandi sforzi per combattere il Covid 19 e le sue varianti, ma che sarà indispensabile, nei prossimi mesi, quando la vaccinazione dovrà essere attuata nei confronti di tutti i cittadini».