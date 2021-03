La Pro Patria batte la Juve U23, i protagonisti: “Ci voleva una vittoria così”

Una Pro Patria imbottita di giovani batte la Juventus Uder23, confermando la bontà del percorso intrapreso dalla società in ottica vivaio/squadre giovanili. A rispondere alle domande post partita, complice l’espulsione di Javorcic a Grosseto, c’è l’allenatore in seconda Massimo Sala, oggi in panchina per la squalifica di Ivan Javorcic: «Cercare dei giovani da far crescere è nel nostro DNA ormai, abbiamo l’ambiente giusto e uno staff preparato. Il dato di oggi, per quanto si paradossale (la Pro in campo aveva un’età media più bassa della Juve, ndr), conferma di quanto sta lavorando bene la società da quattro anni. Nonostante le prestazioni di livello, ultimamente non siamo riusciti a raccogliere punti. Ci voleva una vittoria così, di sacrifico e determinazione: un grosso applauso ai ragazzi e al mister. La solidità difensiva è un punto di forza di qualunque squadra voglia fare un buon campionato, se andiamo a vedere gli altri gironi le difesa che han tenuto meglio sono quelle più in alto in classifica. Continuiamo così, in un campionato anomalo la nostra cultura del lavoro ci permette di giocare partite ravvicinate».

Sarà infatti un aprile di fuoco quello dei tigrotti, che affronteranno le ultime cinque partite della regular season. Si incomincia subito forte, con la sfida a Lecco (quinto a +2 sulla Pro) di sabato prossimo.

Dopo Sala, a prendere la parla è il match-winner di giornata, Emmanuel Latte Lath, arrivato al settimo gol in campionato: «Sono felice per il gol ma soprattutto per la squadra. Arrivavamo da un periodo un po’ negativo e siamo stati bravi a riscattarci e a portarla a casa. La settimana piena di allenamento ci ha aiutato, ma il problema era approcciare la partita con la testa giusta. Oggi siamo stati concentrati e siamo riusciti a fare i tre punti. Ho avuto la fortuna di imparare tanto quest’anno, soprattutto nel lavorare come prima punta, e devo dire che ce la sto mettendo tutta per migliorare. Il gruppo fa tanto, durante la settimana si lavora bene il che permette ad ognuno di tirare fuori qualità che magari non si pensa di avere».

L’ivoriano, che è stato ammonito durante questa partita, salterà il Lecco per somma di ammonizioni: «Peccato, all’andata era andata bene e mi sarebbe piaciuto rigiocare contro di loro. Adesso comunque l’importante è recuperare le forze e da domani ricominciare a pensare alle prossime partite».