La Pro Patria cerca altri punti pesanti a Sesto San Giovanni

Non sono passati neanche tre giorni dalla vittoria nel derby contro un Como temibile, ed ecco che per la Pro Patria è già tempo di giocare. Domani – martedì 2 marzo – gli uomini di Javorcic saranno impegnati nel pomeriggio a Sesto San Giovanni, contro quella neopromossa Pro Sesto che all’andata allo “Speroni” si prese i tre punti con un gol al 92esimo.

La squadra di Parravicini nel frattempo si è ritagliata un campionato di centro classifica, e con due partite da recuperare si tiene a debita distanza dalla zona play-out. La Pro Patria invece con la vittoria contro i lariani ha consolidato il quinto posto, in fondo al treno delle migliori cinque (a -10 dal Como). Ivan Javorcic cerca di raffreddare gli animi e ricorda l’andata contro gli avversari di domani: «Sono quasi contento, oggi, che sia arrivata quella sconfitta: era una tappa del nostro percorso per migliorare su determinati aspetti. Domani è una partita infrasettimanale di difficile lettura, contando che si gioca tanto e a questo punto della stagione il ritmo e l’attenzione nervosa sono in bilico. Noi abbiamo fatto la rifinitura a neanche 48 ore dopo l’ultima partita, dove abbiamo speso tanto, ci sono un po’ di acciaccati».

“Dopo la vittoria con il Como – conclude l’allenatore biancoblu – non cambia niente a livello di squadra, abbiamo un modo di essere che si basa sulla voglia di migliorare. Andremo in campo domani per cercare di essere la migliore versione di noi, così come in tutte le altre partite. Far sempre meglio è un principio che ci deve guidare fino alla fine».

La Pro Sesto, che è stata ferma qualche settimana per Covid, ha ripreso a ritmo serrato e dopo la pesante sconfitta (5-0) a Olbia, sabato ha conquistato un punto pareggiando 0-0 al “Piola” di Novara. Non sarà una gara facile per i tigrotti: i sestesi in casa sanno essere un avversario ostico per tutti.

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews e potrete seguire, azione per azione, tutto il match nel nostro liveblog commentando e usando l’hashtag #DirettaVn per i social. Per visualizzare la diretta CLICCATE QUI