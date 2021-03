La Pro Patria ospita il Piacenza: tigrotti in cerca della vittoria

Dopo lo 0-0 maturato a Sesto San Giovanni, la Pro Patria ha voglia di continuare a macinare punti e tornare alla vittoria. A dieci partite dalla fine della regular season i tigrotti si trovano sesti in classifica, piazzamento che fa pensare ad un prosieguo della stagione biancoblù oltre il 25 aprile: l’ingaggio di Masetti, per lui un ritorno a Busto Arsizio, conferma che la società crede nelle potenzialità delle squadra e vuole dare a Ivan Javorcic tutti gli strumenti per giocarsi i playoff a viso aperto.

C’è in ogni caso un campionato da portare a termine. La ventinovesima giornata porta allo “Speroni” (calcio d’inizio domenica 7 marzo alle 15:00) il Piacenza, squadra che, dopo una piccola rivoluzione, dall’inizio dell’anno sta viaggiando su medie niente male e punta ad uno sprint finale per acciuffare il treno delle prime dieci.

Javorcic analizza così il momento degli avversari: «È una squadra che nell’anno solare ha i numeri per stare nei playoff, ha cambiato sia il modo di stare in campo sia la mentalità con cui si approccia alle gare. Ha guadagnato inoltre qualità ed esperienza dal mercato invernale. Non sarà semplice, mi aspetto una partita equilibrata che, come sempre, verrà decisa da episodi. Dovremo essere bravi a sfruttare quelli favorevoli per sbloccare la partita, sempre nell’ottica di prestare un’attenzione completa a tutte le fasi di gioco».

Il croato spiega poi come l’arrivo di Masetti potrà essere utile per far rifiatare ed aumentare la competizione, che è benzina del talento, all’interno del gruppo: «Andrea ci sarà utile per quanto riguarda la rotazione sulla sinistra, dove da inizio stagione ci sentiamo un po’ scoperti, salvo poi aver trovato interpreti di alto livello che stanno facendo un buon campionato. Domani sarà in panchina ma ci vorrà un po’ di tempo prima di vederlo in campo». Venendo al capitolo uomini, oltre al lungo degente Ghioldi non ci sarà Saporetti, uscito con una caviglia malconcia dalla gara con la Pro Sesto. Per il resto, tutti disponibili: toccherà a Javorcic scegliere l’undici titolare, anche con una certa libertà, visto che passerà una settimana prima del successivo impegno (in trasferta contro l’Albinoleffe).

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews. Sul nostro liveblog potrete seguire il prepartita con le anticipazioni sulle formazioni, la diretta della gara azione per azione e il post match con foto, cronaca, pagelle e interviste. Potrete commentare in tempo reale e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social. Per visualizzare il live CLICCATE QUI