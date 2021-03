La Pro Patria riabbraccia Masetti. Intanto Santana decide il derby siciliano

Un – doppio – salto nel recente passato per la Pro Patria. Il primo arriva dal mercato, con un ingaggio dal mercato degli svincolati. La seconda viene dalla Sicilia, dove un grande ex biancoblu decide il sentito derby tra Catania e Palermo.

Partiamo dal mercato: torna a Busto Arsizio il laterale mancino Andrea Masetti, che ha vestito la maglia biancoblu nella passata stagione. Per il classe 1998 contratto fino al 30 giugno di questo anno.

Andiamo in Sicilia, dove ieri – mercoledì 3 marzo – era in programma il derby più sentito dell’Isola: Catania – Palermo. Una gara tirata, decisa da un fuoriclasse: al 15′ del secondo tempo è l’ex capitano della Pro Patria Mario Alberto Santana a segnare l’unico gol della partita, quello decisivo per portare i tre punti a Palermo. A 39 anni – è nato il 23 dicembre 1981 – Santana riesce così ad essere ancora una volta decisivo, così come ha dimostrato più volte anche allo “Speroni”, guidando la Pro Patria allo Scudetto di Serie D.