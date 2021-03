La sedicesima edizione del Mi Ami Festival rinviata a settembre

“La sedicesima edizione del MI AMI Festival è rinviata al 17-18-19 settembre 2021. Il persistere delle criticità della situazione epidemiologica, le evidenti difficoltà del piano vaccinale e la mancanza di un disegno istituzionale adeguato alle esigenze del settore culturale e musicale ci impongono questa scelta”, scrivono gli organizzatori nel comunicato.

“Il tentativo – duole ammettere ormai disperato – è quello di provare a fare il festival a settembre: nei modi e nei numeri che ci verrà detto essere adeguati, al fine di tutelare la sicurezza e la salute degli spettatori. Con la speranza che vaccini, bella stagione e una rinnovata apertura alle attività culturali e ricreative ci permetta di operare in maniera sostenibile.

L’auspicio rimane lo stesso degli ultimi dodici mesi: torneremo a cantare, torneremo a ballare, torneremo a vivere. Nel frattempo resistiamo e prendiamoci cura gli uni degli altri. Con umanità e amore. E che settembre ci porti una strana felicità. Gli abbonamenti già acquistati rimangono validi per le nuove date di MI AMI 2021: 17, 18, 19 settembre“.

Aggiungono però: “Per colmare il vuoto lasciato dal festival, per evolversi e sperimentare, per insomma rimanere vivi, MI AMI lancia la rassegna itinerante cittadina MI MANCHI, che mette al centro la musica live e ne presuppone una diffusione in forma ibrida fra concerti in presenza (se possibili) e live streaming, da aprile a settembre 2021.

Giocando con la cancellazione e l’assenza, M̶I̶ ̶A̶M̶I̶ MI MANCHI vuole colmare il vuoto lasciato dal MI AMI Festival – impossibile da realizzarsi a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria – con una serie di eventi creativi e innovativi, dislocati in diverse location importanti della città.

L’assenza del festival diventa così una presenza innovativa, che conferma e sottolinea la mission di supporto e condivisione della musica italiana che è da sempre il cuore pulsante del festival. Il primo evento #miamimimanchi verrà annunciato a breve”.