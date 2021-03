La solidarietà è sempre in movimento: un muletto in dono alla Croce Rossa di Varese

Un muletto in dono alla Croce Rossa di Varese. Lo ha consegnato il 12 marzo nella sede varesina del Comitato la società Linde Material Handling Italia Spa di Buguggiate.

Il mezzo, Modello 386E-16C, servirà nella gestione del magazzino: «In questo periodo particolarmente complesso e difficoltoso siamo ancora più grati all’azienda per la generosità del suo gesto, che ci permetterà di rendere ancora più agevoli i numerosi lavori interni di movimentazione e quindi ottimizzare la logistica interna e la complessa macchina gestionale con cui organizziamo le numerose attività quotidiane, che ci vedono impegnati in prima linea per combattere la situazione emergenziale in atto e contribuire a salvaguardare la salute dei Cittadini» commenta Angelo Michele Bianchi, presidente del Comitato locale.

Il grande lavoro dei volontari e del personale del Comitato della Croce Rossa di Varese lo abbiamo raccontato più volte, anche con un’incursione video a dicembre nella sede varesina per mostrare l’impegno di donne e uomini in prima linea dall’inizio della pandemia, ma da sempre al servizio della popolazione.

«Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile questa donazione, in particolare ai rappresentanti della società Linde Material Handling Italia Spa, Marinella Ranzini (Sales Order Processing New Trucks Representative, e Antonio Ciccarese (Used Trucks Sales Manager) oltre ai volontari del nostro Comitato, sempre disponibili e collaborativi. Da oggi le nostre attività di servizio alla cittadinanza potranno essere ancora più efficienti», prosegue Bianchi.