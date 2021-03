La Uyba sogna una notte magica: con il Vakifbank c’è in palio la finale di Champions

Mercoledì 24 marzo potrebbe essere una data storica per il volley bustocco che ha già regalato tante soddisfazioni ai suoi tifosi: alle ore 18, le luci della e-work Arena si accenderanno sulla sfida che vale l’accesso alla finale di Champions League, tra le padrone di casa della Unet e-work Busto Arsizio e la formazione turca del Vakifbank Istanbul di coach Guidetti (diretta RaiSport+HD e Sky Sport1).

Se nella partita di andata le ragazze di coach Musso si sono imposte 2-3 sulla formazione turca, dopo aver rimontato l’iniziale 2-0 avversario, mettendo in campo tutta la loro determinazione, questa volta dovranno fare ancora meglio. Le ospiti, favorite alla vigilia delle semifinali, si presenteranno infatti con la voglia di ribaltare il risultato e conquistare la finale per il titolo che hanno già conquistato quattro volte. Per le biancorosse il successo per 3-0 o 3-1 significherebbe accesso diretto alla finalissima di Verona; al contrario una vittoria “da tre punti” qualificherebbe anche il Vakifbank mentre con il 3-2 sarà necessario il Golden Set. E a quel punto tutto potrà accadere nel giro di una manciata di scambi.

Gennari e compagne dovranno entrare subito in campo con aggressività e soprattutto giocare forte con il servizio, per mettere in difficoltà la ricezione turca e impedire che le attaccanti vengano innescate con troppa facilità, come successo nei primi due set del match di andata. Busto potrebbe provare a ripetere il copione del retour match dei quarti contro l’Eczacibasi: allora serviva dare subito una impronta forte alla partita e così fu, tanto che le Farfalle centrarono la qualificazione dopo due soli parziali.

Le due formazioni dovrebbero schierare i sestetti che si sono già affrontati in Turchia. Per il Vakifbank quindi in campo la palleggiatrice Ognjenovic (che molti definiscono la numero uno al mondo) in diagonale con Haak; Gunes e Rasic al centro, Guimaraes e la ex di turno Bartsch in attacco, mentre Aykac è il libero. Per le padrone di casa la regia di Poulter in diagonale con Mingardi; Olivotto e Stevanovic al centro, Gennari e Gray in attacco, Leonardi libero. Dalla panchina poi potrebbe uscire anche la leggendaria Francesca Piccinini per dare una svolta di esperienza in campo di bisogno.

Olivotto a Istanbul

La centrale biancorossa Rossella Olivotto è concentrata sulla partita, consapevole che è ancora tutto da giocare e basta un soffio per ribaltare la situazione: «Partiamo da 0-0, il risultato dell’andata non ci dà molti vantaggi e in ogni caso meglio non fare calcoli contro squadre forti come il Vakifbank. Sicuramente nella partita di Istanbul, dopo un avvio complicato, abbiamo capito che possiamo giocare alla pari e alla E-work arena dovremo fare ancora meglio: sono sicura infatti che la squadra di Guidetti arriverà in Italia pronta ad aggredirci dal primo minuto per ribaltare la situazione. Noi rimaniamo con i piedi per terra, consapevoli che i giochi sono ancora aperti, ma siamo carichissime e daremo tutte noi stesse per centrare l’obiettivo».