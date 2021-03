La Whirlpool di Cassinetta è un luogo di lavoro che promuove la salute

Lo stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno è “Luogo di lavoro che promuove la salute 2020”. A certificarlo è stata l’Ats Insubria che ha valutato le buone pratiche messe in atto dall’azienda, in particolare per la gestione dei protocolli di sicurezza sul contrasto del Covid-19 negli stabilimenti della multinazionale.

Un riconoscimento importante che arriva a conclusione di un anno reso difficile dalla pandemia. «Siamo particolarmente orgogliosi di questa certificazione – commenta Manuel Rossi, direttore dello stabilimento – soprattutto in un anno come questo, che ci ha visto lottare in prima linea contro il coronavirus sia nella difesa della salute e sicurezza dei nostri collaboratori che – attraverso il nostro lavoro – nel contributo quotidiano attraverso i nostri prodotti a sostenere la vita delle persone in casa».

Grazie all’utilizzo delle aree training, anche durante i mesi più acuti della pandemia, i lavoratori hanno potuto fare formazione in totale sicurezza.