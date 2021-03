“L’acqua è vita”, gli alunni della Dante di Cocquio Trevisago celebrano la Giornata Mondiale Dell’Acqua

Tutto il gruppo docenti della scuola Dante A. di Cocquio Trevisago, da anni partecipa al progetto Greenschool proponendo ad alunni e famiglie iniziative ed eventi volti a sensibilizzare verso il rispetto della natura e del proprio territorio.

Lunedì 22 marzo è la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day) celebrata in tutto il mondo con lo scopo di richiamare l’attenzione pubblica sull’importanza della risorsa acqua e di promuovere un suo consumo più responsabile e consapevole.

Il sito ufficiale della manifestazione (https://www.worldwaterday.org/act) ci invita a condividere sui social i nostri pensieri sull’acqua, utilizzando l’hashtag #worldwaterday.

Gli alunni della classe 1B della scuola media Dante di Cocquio Trevisago insieme alle insegnanti, Bertagna F. e Lauritano A. (referente greenschool) in occasione dell’evento hanno condiviso i loro pensieri sull’importanza dell’acqua per loro stessi e per l’ambiente.

Gli slogan della 1^ B – What does water mean to you?

“L’acqua è una delle risorse più importanti: sprecarla è un male per tutti”.

“Salviamo l’acqua e lei salverà noi!”.

“L’acqua è vita”.

“Usare bene l’acqua significa rispettare l’ambiente”.

“L’acqua è un bene indispensabile per la vita di tutti”.

“L’acqua sprecata e inquinata non può essere recuperata”.

“Il ciclo dell’acqua è il ciclo della vita”.

“L’acqua è la forza motrice della natura”.

“L’acqua rende azzurro il nostro pianeta. Che colore triste avrebbe senza?”.

“Non conosceremo mai abbastanza il valore dell’acqua, finché non rimarremo senza”.

“L’acqua è preziosa: senza di lei non si può fare nulla”.

L’evento Giornata Mondiale dell’Acqua ci ha dato la possibilità di capire l’importanza della risorsa acqua; pertanto ci siamo posti molte domande, ad esempio: quanta acqua occorre per produrre il cibo che mangiamo? La quantità d’acqua dolce necessaria alla preparazione di vari prodotti è indicata come impronta idrica (“Water Footprint”). Grazie all’utilizzo di un’applicazione “water footprint” abbiamo potuto calcolare la quantità di acqua necessaria per la preparazione di un prodotto, confrontare prodotti diversi e scegliere quelli con un minore consumo idrico. Scegli gli alimenti giusti fai una scelta sostenibile per te stesso e per il tuo pianeta. La classe 1B