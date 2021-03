L’adozione del sistema del triage durante la crisi pandemica e il suo impatto sulla società

La parola triage deriva dal francese trier, ovvero “ordinare”, termine che originariamente venne impiegato dai mercanti del XV secolo per classificare i prodotti in rapporto al prezzo e alla qualità. Successivamente, fu utilizzato durante le guerre napoleoniche da un medico chirurgo di una base militare il quale, nella pianificazione sanitaria dei soldati, scelse di assistere in modo prioritario i militari meno colpiti, nell’ottica di permettere a costoro di tornare celermente in battaglia. Apparentemente, una logica militaresca e opportunistica che poco condivide con i sistemi di cura e con l’etica medica correlata. Eppure, in epoca contemporanea, il sistema del triage viene impiegato ai fini di una miglioria nel trattamento del singolo e di conseguenza della collettività.

Risale all’8 aprile 2020, la presa in esame del problema dell’accesso dei pazienti alle cure in condizioni di risorse sanitarie limitate da parte del Comitato Nazionale per la Bioetica, che a questo proposito asserisce: «Sulla base dei principi fondamentali della Costituzione (diritto alla tutela della salute, principio di uguaglianza, dovere di solidarietà) e del criterio universalistico ed egualitario su cui si basa il Servizio Sanitario Nazionale, il Comitato ritiene che nell’allocazione delle risorse si debbano rispettare i principi di giustizia, equità e solidarietà. In questo contesto, il CNB riconosce il criterio clinico come il più adeguato punto di riferimento, ritenendo ogni altro criterio di selezione, quale ad esempio l’età, il sesso, la condizione e il ruolo sociale, l’appartenenza etnica, la disabilità, la responsabilità rispetto a comportamenti che hanno indotto la patologia, i costi, eticamente inaccettabile.

Il Comitato ritiene che il triage in emergenza pandemica, si debba basare su una premessa, la preparedness (predisposizione di strategie di azione nell’ambito della sanità pubblica, in vista di condizioni eccezionali, con una filiera trasparente nelle responsabilità), la appropriatezza clinica (valutazione medica dell’efficacia del trattamento rispetto al bisogno clinico di ogni singolo paziente, con riferimento alla urgenza e gravità del manifestarsi della patologia e alla possibilità prognostica di guarigione, considerando la proporzionalità del trattamento), l’attualità che inserisce la valutazione individuale del paziente fisicamente presente nel pronto soccorso nella prospettiva più ampia della “comunità dei pazienti”, con una revisione periodica delle liste di attesa. Il Comitato sottolinea che inoltre la allocazione delle risorse sanitarie in condizioni di scarsità delle stesse necessitano della massima trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica, perché le scelte di ciascuno siano veramente libere e informate».

Il giorno seguente, il 9 marzo 2020, compare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legge sulle disposizioni per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 che, all’articolo 8, stabilisce sia il medico di medicina generale o il medico di continuità assistenziale ad effettuare le prime valutazioni dei sintomi, a seguito del triage telefonico, mentre il triage per i pazienti recatisi autonomamente in pronto soccorso è da effettuarsi in un ambiente separato dai locali adibiti all’accettazione del medesimo pronto soccorso al fine di garantire, al contempo, le ordinarie attività assistenziali.

Ed è proprio questa classificazione, che rende il termine attuale nello svolgimento della crisi pandemica, poiché periodi di emergenza prevedono il ricorso alla selezione delle priorità, nonché ad una riflessione medica sulle possibilità individuali correlate allo stato di salute di ognuno. Quando il criterio si basa sulle possibilità, o sulle chance, per richiamare un altro termine francese, e quando le condizioni di soccorso sono limitate, il campo trasferisce la sua linea di confine dallo scopo principe, salvare vite umane, all’obiettivo concretamente realizzabile, salvare quante più vite possibili.

Il processo decisionale messo in atto da medici e operatori sanitari durante la pandemia non corrisponde all’esercizio quotidiano di valutazione prioritaria su chi debba ricevere nel minor tempo possibile le prime cure di soccorso nel momento in cui le richieste avvengono in contemporanea, come accade di routine al Dipartimento d’Emergenza e Accettazione, ma interessa una scala di priorità di intere città, regioni, stati: la popolazione nella sua interezza.

La questione che immediatamente segue alla messa in atto di cambiamenti così repentini e profondi della gestione sanitaria del Paese è quale influenza abbia avuto l’introduzione del sistema del triage sulla società, richiedendo una riflessione sia alla popolazione quanto agli operatori sanitari, i quali in condizioni di emergenza dovranno essere in grado di unire competenze pratiche nonché morali.

Senza dubbio, se la sopravvivenza è la questione capace di scatenare maggiori sentimenti e risentimenti, per l’individuo stesso e per i familiari e le persone vicine, non è concepibile prescindere, successivamente, ad un’analisi che indaghi la qualità della vita in un simile contesto. Infatti, lo stato emotivo che si ritrovano a nutrire intere popolazioni che temono di non poter ricevere le cure necessarie in condizione di necessità pare provocare sentimenti contrastanti e negativi, come la paura e la rabbia, piuttosto che emozioni positive di solidarietà nei confronti dei membri più fragili della società.

All’attuazione del sistema del triage, la prima domanda che ci si pone è: come stabilire i parametri di selezione dei pazienti? E la risposta a questa domanda, ovviamente, non può essere univoca, poiché i criteri sono difficilmente standardizzabili, e i malcontenti generati si palesano nei cittadini in tempi brevi soprattutto in condizioni di crisi.

Le notizie inesattamente circolate in Italia, da marzo 2020 in poi, riguardavano per lo più la selezione delle persone a cui assegnare le cure in base alla loro giovane età, criterio secondo cui a ricevere prioritariamente assistenza medica sarebbe stato l’individuo dall’età anagrafica inferiore.

È bene sottolineare come tale ipotesi sia assolutamente contraria a qualsiasi etica legata ai trattamenti sanitari, poiché utilizzare l’età come criterio discriminante paleserebbe il conferimento di un valore e di un’importanza inferiore delle persone anziane rispetto alla rimanenza della popolazione. Corretto sarebbe stato ed è affermare, invece, che il fattore anagrafico in condizioni emergenziali debba essere necessariamente annoverato ed analizzato fra i fattori essenziali per stilare una prognosi a breve termine, al fine di tutelare il maggior numero possibile di vite, poiché se anche l’obiettivo non possa essere la sola sopravvivenza in situazioni stabili, in bilico tra la vita e la morte, il primo compito da parte di forze sanitarie e politiche dovrà sempre essere ridurre i decessi per quanto possibile.

Se, purtroppo, la necessità di attuare il sistema del triage in uno stato di totale disequilibrio tra le risorse disponibili e le richieste di cure appare evidente agli occhi e alla comprensione di tutti, resta aperta la questione sulla moralità celata dietro a tale pratica. È pretenzioso ed inconcepibile richiedere ai cittadini di usare la loro razionalità per accettare che loro stessi, o le persone care, non possano essere curati, poiché le risorse vengono meno, e ci si trova a chiedersi quanto sia ammissibile richiedere un tale sforzo ad una società mondiale che nell’arco di un anno ha visto svanire sogni, attività, familiari e, sostanzialmente, una normale quotidianità lontana dal riemergere nelle modalità in cui la ricordiamo.

In questa circostanza risulta quanto mai complesso elevare il livello di fiducia dei cittadini che, nell’istituzione di governi tecnici demanda il suo potere decisionale nelle scelte individuali di professionisti sanitari incaricati di coordinare le azioni di triage sui bisognosi che, facilmente, potrebbero essere impersonati dai nostri genitori, dai nostri mariti e dalle nostre mogli, dai nostri figli.

La questione rimane aperta, poiché seppur non possa esistere un’alternativa soddisfacente all’assistenza della totalità dei bisognosi durante una crisi emergenziale come quella dovuta alla circolazione del COVID-19 che ci stiamo ritrovando a vivere, e la razionalità sia caratteristica umana, equivarrebbe a richiedere uno sforzo sovraumano l’idea di accettare di perdere qualcuno in vista del perseguimento di un bene maggiore, il bene comune, facendo leva sull’inquietudine, ma è solo attraverso la diffusione di uno spirito di solidarietà, e non attraverso la paura, che ci si può compattare nell’idea della salvezza.

Esemplare a tal riguardo, l’esempio di un’anziana signora francese, Denise, che decise di rifiutare il posto assegnatole in terapia intensiva presso l’ospedale Saint-Louis di Parigi, per lasciare quel letto a pazienti più giovani e con migliori possibilità di recupero, attraverso un esempio di umanità e altruismo travolgente, come ricordano gli operatori sanitari fra cui Elie Azoulay, il capo del servizio di rianimazione di Saint-Louis, che hanno incontrato la donna, in una lettera pubblicata dal quotidiano francese Le Monde: «Non dimenticheremo mai che ci ha chiesto di andare ad occuparci dei pazienti che avevano la possibilità di farcela. Mancavano pochi giorni alla fine della sua vita, ma il suo sorriso era quello di sempre».

Denise perse la vita quello stesso marzo 2020, all’età di 90 anni.

Una tale dimostrazione di solidarietà, va sottolineata e ricordata per evitare che la manipolazione degli individui, attraverso la circolazione di notizie incomplete e fuorvianti, sia in grado di comportare un grave rischio per la società, creando divisioni e incomprensioni in grado di allontanare ancor di più, in un momento in cui il distanziamento sociale sta già avviando la fase di una rivoluzione delle nostre abitudini, della gestione del nostro tempo e, in definitiva, delle nostre vite.