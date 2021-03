L’amore per la musica dei ragazzi di Musical-Mente conquista anche Udine

Il progetto “Musical-Mente: Sfumature Sonore”, lanciato nel 2020 dalla cooperativa di Olgiate Olona Progetto Promozione Lavoro, conquista anche una web radio del Friuli Venezia Giulia. La direzione di Effe Radio (www.efferadio.it) ha deciso di supportare, per quanto possibile, il progetto “Musical – Mente: Sfumature Sonore”.

“Musical-Mente: Sfumature Sonore” rappresenta un’iniziativa che pone al centro la persona e la musica che ha dentro. Un’iniziativa promossa e coordinata da Progetto promozione lavoro, una cooperativa sociale che da sempre lavora e promuove progetti artistici rivolti alle persone diversamente abili, mettendo al centro l’integrazione. Fondamentale il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto che ha sostenuto ancora questa realtà dalle mille risorse e dai tanti progetti d’integrazione. Il Comune di Olgiate Olona ha patrocinato il progetto riconoscendone il valore.

“Musical-mente:Sfumature Sonore” ( Musica, cineforum, percussioni, scrittura e pittura creativa) un qualcosa dove i suoni diventano uno strumento per esplorarsi e saggiare il mondo (qui trovate alcun i video realizzati da Progetto promozione Lavoro). A questa iniziativa hanno già aderito Arca88 di Olgiate Comasco, CDD di Fondazione Renato Piatti Onlus a Besozzo, CDD di Solidarietà e Servizi a Gallarate. Il tutto supportato dai Volontari del Bastone ODV di Olgiate Olona .

Quando si potrà (le cooperative sociali hanno numerose restrizioni causa pandemia) l’intenzione come sempre è raccogliere tutto il materiale creato nell’arco della durata del progetto e allestire una mostra in maniera tale da passare ad una concreta integrazione dove i fruitori incontreranno gli artisti che hanno lavorato al progetto e le loro opere.

«Abbiamo deciso di dare ulteriore voce a questa bellissima realtà – commenta Davide Macor, uno dei coordinatori di Effe Radio – l’abbiamo incontrata su Facebook, ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di supportarci vicendevolmente. Svolgere il loro lavoro è fondamentale per la società attuale e così noi come piccola radio abbiamo deciso di metterci a loro disposizione, con i nostri canali. Ma nello specifico, cosa succederà? Ci sarà uno spazio audio e video per l’associazione, dove si parlerà dei loro progetti e dove potranno raccontare tutto il loro lavoro. Promuoveremo anche una playlist con le loro canzoni. Piccoli gesti, ma che reputiamo fondamentali per progetti così belli e positivi, guardando al futuro». Da Udine a Olgiate Olona e ritorno, sulle “note” di un progetto musicale (splendido) e di una web radio, sempre in sostegno a queste piccole, grandi realtà.