L’associazione Varese Alzheimer organizza un corso online per familiari e caregiver

Un corso online sull’Alzheimer dedicato ai familiari e ai caregiver. È questa la nuova iniziativa, a sostegno delle persone malate e di chi se ne prende cura, dell’associazione Varese Alzheimer in collaborazione con l’Associazione della Cooperazione Lombarda, secondo il protocollo di trattamento per l’assistenza Star-Ci, metodo già validato scientificamente per l’assistenza nelle residenze sanitarie.

«La demenza è una delle maggiori cause di disabilità e di dipendenza tra le persone anziane in tutto il mondo – spiega l’associazione Varese Alzheimer -. Il declino delle funzioni cognitive e l’inevitabile impatto della patologia sulla qualità di vita determinano effetti anche sulla famiglia e sul “caregiver”, un familiare, parente o amico che assiste la persona malata».

Sempre come illustrato dall’associazione, il corso, che si propone di agevolare le attività di supporto dei caregiver, partirà ai primi di aprile e si svolgerà nelle ore serali e qualche sabato mattina. Per informazioni e iscrizioni al corso si può contattare la segreteria di Varese Alzheimer al seguente numero di telefono 0332 81.32.95 o scrivere alla mail corsi@ascolom.com