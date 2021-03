Laurea honoris causa della Bicocca al pedagogista Franco Lorenzoni

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca conferirà, mercoledì 24 marzo, ore 15, in diretta streaming dall’Aula Magna (link: http://s.unimib.it/lorenzoni), la laurea magistrale Honoris causa in Scienze della Formazione Primaria a Franco Lorenzoni, maestro e pedagogista, componente del comitato tecnico nominato dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per analizzare le problematiche connesse ai tempi e ai luoghi degli apprendimenti sia da una prospettiva generale che in relazione alle esigenze poste dalla pandemia.

Nato a Roma nel 1953 e maestro elementare per più di 40 anni, prima a Roma poi a Giove (Terni), ha fondato ad Amelia (Terni) e coordina dal 1980 la Casa-laboratorio di Cenci (cencicasalab.it), un centro internazionale di sperimentazione educativa che si occupa di temi ecologici, scientifici, interculturali e di inclusione. Per questa attività ha ricevuto nel 2011, insieme a Roberta Passoni, il Premio “Lo Straniero”.

Sono previsti gli interventi della rettrice Giovanna Iannantuoni, di Maria Grazia Riva, direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, e di Elisabetta Nigris, Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. “Abitare i luoghi educativi. Il ruolo dello spazio nell’innovazione didattica” sarà il titolo della lectio magistralis di Franco Lorenzoni, che parlerà anche di come si possa ripensare la scuola dopo la recente pandemia, mentre la laudatio del laureato sarà pronunciata da Ivano Gamelli, professore associato di Pedagogia Generale e Sociale.

L’evento si potrà seguire in streaming al link: http://s.unimib.it/lorenzoni

A questo link si possono scaricare alcune foto di Franco Lorenzoni

Programma

Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell’Università di Milano-Bicocca

Maria Grazia Riva, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”

Elisabetta Nigris, Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Laudatio

Ivano Gamelli, Professore Associato di Pedagogia Generale e Sociale

Lectio Magistralis

Franco Lorenzoni, “Abitare i luoghi educativi. Il ruolo dello spazio nell’innovazione didattica”