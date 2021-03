Da Lavena Ponte Tresa a Sesto Calende: “Una Pasqua col sorriso” è un successo per i Làghee

È avvenuta martedì 30 marzo la consegna dei beni di prima necessità per le famiglie vessate dalla pandemia al Comune di Brebbia.

La raccolta, avvenuta nelle due settimane precedenti, ha visto una totale autonomia di movimento dei ragazzi e delle ragazze Làghee nei loro comuni e di questo il Coordinatore Riccardo Papini è molto orgoglioso: «Vedere mobilitarsi in modo maturo e responsabile i ragazzi, mi rende molto soddisfatto del lavoro fatto fino ad ora: infatti ritengo che la mia visione pragmatica e coerente di fare politica venga apprezzata dai giovani che non a caso dimostrano sempre entusiasmo».

Continua Papini: «Penso che ai giovani bisogna insegnare una visione di lungo termine e di buonsenso, dare delle mansioni specifiche alle proprie capacità e soprattutto fissare come fine sempre il bene del territorio».

Anche il sindaco di Brebbia, Alessandro Magni esprime la sua soddisfazione: «Vedendo con piacere la beneficenza natalizia “Un dono sotto l’albero” a Biandronno, ho accettato di collaborare con la Lega Giovani dei Laghi e la ricorrenza pasquale non poteva essere momento migliore. Un atto di solidarietà, di grande significato, che vuol donare un segnale di speranza alle persone in difficoltà.

Sono certo – prosegue il sindaco- che le famiglie brebbiesi bisognose potranno passare più serenamente … “Una Pasqua col sorriso”».

Sia Magni che Papini sono concordi, vedendo un deciso cambio di passo per le vaccinazioni, che anche questo piccolo dono contribuirà alla riscossa necessaria per uscire dalla pandemia. La raccolta è avvenuta capillarmente nei comuni di Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Grantola, Leggiuno, Monvalle, Cadrezzate, Angera, Mercallo, Sesto Calende, Gavirate e nell’intero territorio della Valbossa.