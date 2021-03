A Laveno Mombello apre un centro per i tamponi rapidi

Ai nastri di partenza il nuovo centro tamponi molecolari in via XXV Aprile a Laveno Mombello.

I Comuni di Caravate, Laveno Mombello, Leggiuno e Sangiano, in collaborazione con ATS Insubria, Comunità Valli del Verbano, Croce Rossa del Medio Verbano, Laveno Mombello s.rl e il corpo di Protezione Civile dei comuni aderenti all’iniziativa, garantiranno l’apertura imminente del centro.

In seguito all’ aggravarsi del contagio da Covid-19, l’Amministrazione comunale, come preannunciato nel Consiglio Comunale del mese di Novembre, ha dato seguito alle indicazioni operative espresse in quella occasione dal Sindaco anche in linea con la sensibilità dimostrata dall’opposizione.

Indicazioni in merito alla modalità di accesso al servizio da parte dei cittadini verranno comunicate a breve da ATS Insubria.

Un appello importante da parte dell’organizzazione è rivolto al personale sanitario, medico, infermieristico volontario disponibile per coprire i turni a rotazione dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato.

Per inviare la disponibilità scrivere una e-mail a covid19@comune.laveno.va.it o chiamare al numero 0332 625521.

(foto di repertorio)