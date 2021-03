Lavori alla galleria di Cardano, occhio alla chiusura dell superstrada di Malpensa

Nuova serie di lavori sulla superstrada 336 “della Malpensa”: nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della galleria Cardano al Campo, è prevista la chiusura notturna della SS336, in entrambi i sensi di marcia, per realizzare interventi di risanamento dei tratti di trave soprastanti le corsie aperte al traffico.

Pertanto, è previsto la chiusura notturna della SS336 dalle ore 21.00 alle ore 6.00, dal 24 al 27 marzo e dal 29 marzo al 1 aprile, tra gli svincoli di Cardano al Campo Centro e di Cardano al Campo-Ferno, con le seguenti deviazioni del traffico:

DIREZIONE TERMINAL 1 – AUTOSTRADA A4

Uscita dalla SS336 allo svincolo Cardano al Campo Centro- zona industriale al Km 5+500, prosecuzione su via Enrico Fermi fino alla rotatoria che incrocia con via per Castelnovate, svolta a sinistra su via per Castelnovate , via Papa Giovanni XXIII (SP15), rientro in SS336 al km 7+720 allo svincolo Casorate Sempione.

DIREZIONE A8

Uscita dalla SS336 allo svincolo Casorate Sempione al Km 7+720, prosecuzione su SP15, via Papa Giovanni XXIII, via per Castelnovate fino alla rotatoria che incrocia via Enrico Fermi. Svolta a destra in via Enrico Ferm, prosecuzione fino allo svincolo di Cardano al Campo Centro- zona industriale e rientro in SS336 al Km 5+500.