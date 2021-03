Lavori sul Viganella, rinforzato un tratto di argine tra Gemonio e Cocquio

Sono iniziati settimana scorsa e stanno procedendo secondo i programma i lavori previsti sull’argine del fiume Viganella, nel tratto che coinvolge il confine di tre comuni ovvero Gemonio, Cocquio Trevisago e Azzio.

Gli operai stanno posizionando una serie di grossi massi per ridefinire l’argine del corso d’acqua, in modo da proteggere al meglio una serie di tubature del gas che passano in quella zona. A commissionare l’intervento è stata infatti la Snam che nell’area ha un collettore con cui distribuisce il metano nei tre paesi circostanti e non solo.

In particolare, il contenimento con le pietre serve a evitare smottamenti su un’ansa del fiume dal lato di Cocquio Trevisago, dove il terreno sale ripido. In quella zona, poco lontano, sono inoltre stati effettuati di recente altri interventi: in particolare pochi mesi fa il Comune ha pulito da terra e detriti una grande vasca di contenimento in località “Ai Vall” (dove ci sono le sorgenti di Gemonio) mentre di concerto con la locale Protezione Civile sono stati sistemati e ripristinati i sentieri che erano stati “invasi” da rami e alberi caduti in seguito al forte vento dei mesi scorsi.