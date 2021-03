Le associazioni di Cardano sostengono la proposta di Legge contro la propaganda del nazifascismo

Riceviamo e pubblichiamo

Una firma, per ognuno di noi, nella giusta direzione

Accogliamo l’appello del sindaco del comune di Stazzema (LU) e invitiamo compatti la cittadinanza a firmare il progetto di legge popolare contro la propaganda e diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo.

Con la firma di tutti noi possiamo chiedere interventi più duri e puntuali nei confronti di chi, con superficialità o malizia, espone e vende oggetti e simboli che richiamano un triste passato di prevaricazione, violenza, razzismo e soprusi verso i più deboli.

Tutte le forze – associazioni, enti, partiti, singoli cittadini – che credono nei valori democratici del nostro paese devono alzare l’attenzione di fronte al prolificare di negazionismi e revisionismi che passano, anche, dall’uso impunito di simboli e slogan dichiaratamente fascisti e nazisti.

Inoltre oggi, dove la nostra quotidianità è stravolta dalla pandemia, c’è una sovraesposizione agli strumenti digitali e ai social. Anche quelle virtuali sono “piazze” dove partecipare e dove, spesso subdolamente, si fanno circolare distorsioni e falsi storici che – come riportato nel Rapporto Italia 2020 di Eurispes – alimentano disinformazione e malsane nostalgie.

Nulla di divisivo nella nostra richiesta anzi, nulla è più unitario che ritrovarsi nella nostra Costituzione sul principio dell’antifascismo.

Nelle nostre intenzioni c’era quella di organizzare una bella domenica in piazza in cui raccogliere firme, idee e pensieri ma la situazione pandemica e le conseguenti richieste di Governo e Regione rendono impossibile calendarizzare questo appuntamento.

Quindi invitiamo tutti i Cardanesi a recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune per mettere la propria firma a sostegno di questo Disegno di Legge, c’è tempo fino a fine Marzo.

(per prendere appuntamento TRAMITE MAIL: demografici@comune.cardanoalcampo.va.it)

Per consultare il materiale informativo consigliamo di visitare il sito: www.anagrafeantifascista.it e la pagina Fb Legge Antifascista Stazzema.

I firmatari:

ANPI Sez. Cardano al Campo

COOP. Casa del Popolo Cardano al Campo Gruppo “Cardano è”

Associazione “Laura Prati”

Circolo PD di Cardano al Campo Associazione “Paratodostodo”