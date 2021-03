Le compagnie aeree chiedono alla Ue di allargare le regole per l’uso di “carburanti sostenibili”

Allargare l’uso di “carburanti sostenibili” anche ai voli extraeuropei. La richiesta viene da un insieme di compagnie aeree low cost, società del settore dell’aviazione e ONG europee.

La legislazione ReFuel Eu Aviation che sarà proposta dalla Commissione dovrebbe obbligare il settore dell’aviazione a combinare una percentuale di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF, derivanti da gas, olii usati, biomasse) con un carburante a base di cherosene, ma secondo le attuali bozze sarebbe limitata ai soli voli interni allo Spazio Economico Europeo. Questo vuol dire che consentono di usare “carburanti sostenibili” sui voli tra Paesi della Ue, più la Svizzera, la Croazia, l’Islanda e la Norvegia, ma escluderebbe altre destinazioni anche a medio raggio che interessano alle low cost, come Regno Unito, Mar Rosso, Ucraina.

In una lettera, inviata al vicepresidente Frans Timmermans e al Commissario per i Trasporti Adina Vălean, la coalizione di compagnie e società sottolinea che le operazioni a lungo raggio sono la fonte primaria dell’impatto climatico del settore. Secondo recenti dati di Eurocontrol, appena il 6% dei voli, quelli di percorrenza superiore a 4000 km, generano la metà delle emissioni di Co2 del trasporto aereo. Eurocontrol conclude: “Aumentare la fornitura di carburante sostenibile per l’aviazione per coprire solo il 10% del fabbisogno del lungo raggio, farebbe più di quanto non si possa ottenere sul corto raggio per ridurre le emissioni nette di CO2″ (fonte: Eurocontrol data-snapshot-co2-by-distance). Inoltre, i voli extra-SEE e le operazioni di hub a lungo raggio sono già escluse da molte politiche ambientali europee, come il sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS).

“Per i voli a corto raggio, i carburanti sostenibili sono solo un passaggio intermedio, simile alla compensazione, fino a quando le tecnologie a emissioni zero, come l’idrogeno o gli aeromobili a propulsione elettrica, saranno disponibili entro la metà/la fine del 2030″ continuano compagnie (tra cui Easyjet, Ryanair e Wizzair) e società dell’aviation. “Queste nuove tecnologie a emissioni zero, tuttavia, non sono disponibili per l’aviazione a lungo raggio nel prossimo futuro, pertanto i SAF continuano a essere fondamentali per l’aviazione a lungo raggio al fine di ridurre le emissioni di carbonio”.

“Inoltre, aumentando potenzialmente i costi, i SAF potrebbero sminuire gli sforzi messi in atto dai produttori di tecnologia e dai vettori a corto raggio per passare a soluzioni più pulite e a zero emissioni. I firmatari chiedono pertanto alla Commissione europea di garantire che il mandato dedicato ai SAF non ritardi lo sviluppo della propulsione a emissioni zero (ovvero idrogeno o elettrico)”.