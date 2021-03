Le famiglie si organizzano in mezza giornata per la Dad, ma la scuola non è pronta

Era già successo venerdì che problemi di connessione rendessero impraticabile la Dad per alcuni degli oltre 260 studenti della primaria IV Novembre di San Fermo, IC Varese 1. Quando però le stesse difficoltà si sono ripresentate nella mattinata di oggi, lunedì 8 marzo, i genitori sono andati su tutte le furie: lezioni interamente saltate, in ritardo di mezz’ora, quaranta minuti o anche di più o difficilmente seguibili a causa di frequenti interruzioni della linea.

“Così la situazione è pressoché assurda e invalidante per i nostri bambini! Sia in Dad che in presenza – protesta Manuela Izzo, rappresentante di classe di una classe 5^ – La scuola è un diritto! Ad oggi per i nostri bambini non lo è! Non solo per i Dpcm e le ordinanze regionali, ma soprattutto per la pessima connessione“. I rappresentanti dei genitori ringraziano comunque i docenti per l’impegno nel cercare di far fronte alla situazione, chi sfruttando la connessione del proprio telefonino, chi sfruttando quella di casa, quando non sono presenti a scuola alunni con disabilità o bisogni educativi speciali.

“Che ci saremmo potuti trovare di nuovo tutti in Didattica a distanza lo si sapeva da un anno – aggiunge la rappresentante di 3B Stefania Crestani – Trovo ingiustificabile che in tutto questo tempo non ci si sia attrezzati per garantire alla scuola una connessione adeguata a garantire la didattica la distanza. Le famiglie si sono dovute organizzare in fretta e furia giovedì pomeriggio, con il lavoro con i figli, i dispositivi, le connessioni, ma la scuola ha avuto un anno di tempo per farsi trovare pronta, almeno con una connessione efficiente e funzionante”.

I genitori chiedono che venga trovata al più presto una soluzione efficiente.