Le nuove professioni del giornalismo digitale, Varese fa scuola a Roma

Dicevi: social media manager dieci anni fa e ti guardavano storto, almeno quanti ancora faticavano a capire le logiche dei media sociali che stavano affacciandosi – e rapidamente imponendosi – anche a casa nostra, culla del Vecchio continente. Ai giorni nostri è un lavoro.

Oggi a spopolare a braccetto con l’intramontabile “pezzo“, l’articolo di giornale, c’è il “data analysis“, strumento solo all’apparenza algido e legato ai numeri ma che applicato al giornalismo permette di addentrarsi anche nei fatti che diventano cronaca. Capire il presente, dunque.

E il domani del giornalismo, cosa ci riserverà? Chissà.

Però, forse un assaggio futuribile della professione lo si potrà in realtà assaporare ascoltando le esperienze e le visioni degli interpreti del lavoro giornalistico in movimento, e così fluido che permette a un giornale con un nome che richiama una delle più “lontane“ province di poter salire in cattedra perché incubatoio di esperimenti: sarà difatti proprio Marco Giovannelli, direttore di Varesenews, uno dei relatori del webinar (anche in questo casa, un nome che solo l’anno scorso, complice la pandemia, cominciava ad affacciarsi nel lessico comune come termine nuovo, a cui tutti si sono subito abituati) promosso dall’associazione stampa romana, sindacato dei giornalisti capitolini, classe 1877.

L’incontro si potrà seguire in diretta facebook e su youtube, e vedrà la partecipazione del direttore del Messaggero Massimo Martinelli, del collega di Repubblica Maurizio Molinari, di Francesco Piccinini direttore di Fanpage e sarà moderato da Lazzaro Pappagallo segretario dell’associazione stampa romana, e da Michele Mezza, giornalista, saggista e docente universitario.

Il dibattito su “Le nuove figure professionali nel giornalismo digitale“ dalle 12 alle 13 di lunedì 8 marzo prevede anche l’intervento conclusivo di Carlo Verna, presidente nazionale dell’ordine dei giornalisti.

Fb Stampa Romana https://www.facebook.com/StampaRomana

YouTube Stampa Romana https://www.youtube.com/channel/UCKLk45jce3iI-ygUpNED4jw