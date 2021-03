Tra le sedie vuote e il debutto di Ibra, a Sanremo va in scena la prima serata del festival

Sedie vuote, mascherine agli orchestrali, fiori trasportati sul carrello perchè il conduttore non li tocchi. E’ un Festival di Sanremo surreale quello che va in onda nell’edizione 2021, ma che non fa mancare il suo rito nemmeno in quest’anno di pandemia

LA PRIMA OSPITE E COCONDUTTRICE È UNA GIOVANE ATTRICE INTERNAZIONALE

Bella e spiritosa, Matilda de Angelis è la prima ospite del festival di Sanremo 2021. Protagonista dell'ultimo film di Sydney Sibilia "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose" che è stato un grande successo netflix di quest'anno di pandemia, è già lanciata nel mercato internazionale dopo la sua interpretazione di Undoing, serie HBO di Susanne Bier con Nicole Kidman.

IBRAHIMOVIC E LE SUE REGOLE PER IL FESTIVAL DI SANREMO

Matilda de Angelis

Il palco grande come il campo di san Siro, i cantanti in gara 22, 11 contro 11. Zlatan Ibrahimovic arriva a san Remo e detta le regole, in un curioso siparietto con Amadeus. Rivelandosi anche un buon attore…

FEDEZ PER LA PRIMA VOLTA SUL PALCO DI SANREMO SI COMMUOVE

La prima volta di Fedez sul palco di Sanremo finisce con momento di commozione alla fine dell’esibizione con Francesca Michielin. Ecco il momento.