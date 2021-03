Lega: “Iniziati i lavori al Palaghiaccio di Varese. Ma che fine ha fatto la struttura provvisoria?”

I lavori al Palaghiaccio sono iniziati, ma che ne è della struttura provvisoria di cui si è parlato anche in consiglio comunale? E’ la domanda che si pone la Lega varesina, per nome del commissario Cristiano Angioy Viglio

«Abbiamo appreso la notizia dell’inizio dei lavori al Palaghiaccio, opera necessaria e per la quale ci auguriamo che verranno rispettate le tempistiche di realizzazione del progetto – spiega il Commissario della Lega – ma non dimentichiamo che nel mese di settembre 2020 il sindaco Galimberti in Consiglio Comunale aveva relazionato circa la realizzazione di una pista provvisoria, che addirittura avrebbe dovuto garantire un utilizzo nettamente superiore alla durata dei lavori, così da poterla utilizzare non solo come struttura di “appoggio” in vista delle Olimpiadi invernali ma addirittura per ospitare eventi e nuove attività sportive. A distanza di sei mesi dalle promesse del sindaco, di questa struttura non sappiamo ancora nulla: si farà, non si farà, dove sarà ubicata, quanto sarà grande, quando sarà pronta. Le associazioni necessitano di avere rassicurazioni quanto prima, in vista della stagione che avrà inizio a settembre».

Angioy Viglio conclude così le sue riflessioni: «Questo comportamento dell’amministrazione non è solo una mancanza di rispetto nei confronti delle società che sono state messe a dura prova dalla chiusura del Palaghiaccio e dei tanti atleti costretti ad allenarsi in altre città, ma è un danno che questa amministrazione fa nei confronti della città e delle tante famiglie che frequentavano la struttura: attendiamo quindi che il Sindaco e la sua Giunta prendano una posizione chiara al riguardo».