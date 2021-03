Legnano Knights – Varese Academy 71-66

Legnano – Varese 71-66

Legnano Knights: De Conto 8, Roncari L 5, Santambrogio 9, Roncari R 0, Pastori 2, Cozzoli 22, Guidi 15, Motta 0, Fasani 3, Cedrati 0, Corti 7. Coach, Saini

Varese Academy: Virginio 10, Bogunovic 0, Cane 0, Jokic 2, Montano, Van Velsen 3, Beyerne Gomez 3, Maidana, Villa 6, Marchiaro 13, Librizzi 29. Coach, Bizzoni

Primo arbitro: D’Amico di Legnano, secondo arbitro: La Grotta di Monza

Partita incerta fino alla fine. Qualche ingenuità dei giovani varesini e una miglior precisione nel tiro dei legnanesi hanno deciso il risultato finale. Ancora una volta sono stati Guidi e Cozzoli a trascinare i Knights, rispettivamente con 15 e 22 punti, ma anche con 14 rimbalzi e 6 assist soprattutto per per il primo. Legnano ancora poco fortunato negli infortuni. Dopo Benzoni, che rientrerà solo dopo Pasqua, oggi si è fermato Santambrogio. Varese ha confermato un potenziale giovanile di valore, soprattutto con Librizzi e Marchiaro Fiore. Ma come spesso accade per le formazioni tanto giovani, qualche ingenuità di troppo, concretizza in azioni confuse, in palle perse banalmente e in falli evitabili, ha finito per penalizzare una prova comunque coraggiosa. La squadra varesina ha avuto il merito di non sentirsi mai battuta, tornando sotto nel punteggio una, due, tre volte e andando anche in vantaggio. Dall’altra parte, però, c’era un Legnano deciso a vincere nel tanto amato PalaBorsani e non c’è stato nulla da fare in un finale dove i padroni di casa sono stati più concreti.

39′ – Time out Varese. Roncari porta Legnano a +6 (66-60)

38′ – De Conto da sotto (63-60) e antisportivo di Librizzi ridanno respiro a Legnano (64-60)

37′ – Quarto fallo di Roncari. Varese di nuovo vicina (61-60)

36′ – Varese in completa rottura (59-51). Ci pensa Librizzi con 5 punti a ridare speranze ai varesini (59-56)

34′ – Vantaggi che si susseguono per l’una e l’altra squadra, poi Cozzoli con un 6-0 personale rilancia Legnano (57-51)

32′ – Quarto fallo di Pastori. Santambrogio sempre in panchina. Legnano sfortunato per questi infortuni, se pensiamo anche a quello di Benzoni, che sta tenendo fuori campo il capitano da quasi 3 settimane (49-51)

Fine terzo quarto: Legnano – Varese 47-47

28′- Con due liberi, Varese torna a -1 (45-44)

27′ – Il nuovo vantaggio di Legnano è firmato da Cozzoli, poi Guidi dà a Corti al palla del 45-42

26′ – La parità è raggiunta sul 40-40 e subito il sorpasso (40-42)

25′ – I primi punti del quarto dopo quasi 3 minuti. Li segna Cozzoli da sotto (40-33). Terzo fallo di Guidi e time out Legnano. Varese con un parziale di 6-0 arriva a -1 (40-39)

22′ – Tanti errori da una parte e dall’altra. Punteggio invariato (38-33)

Legnano: De Conto, Cozzoli, Roncari, Guidi e Corti

Varese: Virginio, Bogunovic, Van Velsen, Marchiaro e Librizzi

Fine secondo quarto: Legnano – Varese 38-33. Guidi con con 11 punti e Librizzi con 13 i migliori realizzatori dall’una e dall’altra parte. 11 i falli di squadra per Legnano, 13 quelli di Varese. Legnano premiato nel tiro con il 44%, rispetto il 34% degli ospiti. Rimbalzi quasi in parità; 21 a 19 per Legnano

18′ – Varese prova a farsi sotto (31-29) e arriva anche a -1 (32-31), poi Corti ridà respiro a Legnano (34-31)

15′ – Legnano scappa via (26-20), con massimo vantaggio di 7 punti (28-21), poi ridotto da un contropiede varesino (31-26)

12′ – Squadre fallose in attacco e punteggio che cambia poco (23-18)

Primo quarto: Legnano – Varese 21-17

8′ – Ancora una tripla di Guidi (10-9) che si ripete dall’angolo. Per lui già 9 punti a referto (15-12)

5′ – Roncari entra al posto di Santambrogio (5-7) e quarto fallo di squadra per Varese (7-7)

2′ – Subito Guidi da 3 ma Varese replica e passa avanti (3-5)

Quintetti in campo

Legnano: De Conto, Cozzoli, Santambrogio, Guidi e Corti

Varese: Virginio, Bogunovic, Van Velsen, Marchiaro e Librizzi

