A lezione di pastiera in carcere a Varese: ai Miogni si prepara la Pasqua

In carcere a Varese in vista della Pasqua si impara a cucinare la pastiera. Saranno quattro i detenuti che parteciperanno ad un nuovo corso di cucina organizzato in sinergia con l’Agenzia Formativa di Varese.

L’idea è nata nei primi mesi del 2021 quando sono intercorsi i primi contatti tra il responsabile dell’Area Pedagogica della Casa Circondariale di Varese, Domenico Grieco, la direttrice dell’istituto penitenziario Carla Santandrea e il responsabile di sede dell’Agenzia Formativa di Varese, Ivan Cardaci, per poter collaborare ad iniziative condivise, tese sia a favorire il reinserimento nel contesto sociale dei detenuti di Varese che a valorizzare la mission istruttivo-formativa dell’Agenzia.

Così si è deciso di organizzare la prima iniziativa in favore dei detenuti dell’Istituto penitenziario cittadino, denominata: “Una pastiera per una Pasqua solidale”.

Nel corso di tre pomeriggi della settimana Santa sarà realizzato un corso di 8 ore, rivolto a 4 detenuti presenti nell’Istituto, ai quali il professor Stefano Aloe dell’Agenzia Formativa della provincia di Varese – Sede di Varese, coadiuvato dallo studente Marco Soldo, illustrerà la preparazione e realizzerà insieme agli stessi detenuti partecipanti di una pastiera monodose (per 65 porzioni) che sarà consumata per Pasqua.

Tale attività rientra nel quadro di successive future collaborazioni che saranno promosse con l’obiettivo di favorire sia il reinserimento dei detenuti, che il perseguimento della dignità della vita detentiva.