Librandi (Italia Viva): “Rimborso immediato per le spese relative a dispositivi di protezione”

«Le imprese e i cittadini che hanno sostenuto spese per i dispositivi di protezione o per rendere sicura la propria attività e che oggi sono costrette a stare chiuse vanno rimborsati immediatamente».

È la proposta dell’onorevole di Saronno Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva: «La mia proposta è che tutte le imprese e i cittadini, che dimostrino con fattura di aver sostenuto spese per mettere in sicurezza la propria attività o per l’acquisto di dpi, abbiano diritto a un rimborso entro 30 giorni».

«Vista la nuova ondata pandemica, è legittimo che lo Stato cambi in corso le regole per garantire la tutela della salute pubblica; tuttavia, allo stesso tempo, bisogna porsi il problema di sostenere e ristorare le attività che si erano organizzate in base al precedente quadro normativo. La mia proposta è che tutte le imprese e i cittadini, che dimostrino con fattura di aver sostenuto spese per mettere in sicurezza la propria attività o per l’acquisto di dpi, abbiano diritto a un rimborso entro 30 giorni, erogato direttamente sul conto corrente. La questione è semplice: bisogna rimborsare subito. Sarebbe inutile prevedere sconti su future tasse, perché le aziende hanno bisogno di aiuti oggi per evitare di chiudere domani, e per sempre. Su questo tema, attendiamo con fiducia il Decreto Sostegni. Nel caso di interventi inadeguati predisporremo e presenteremo un emendamento ad hoc».