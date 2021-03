Licata e Zucconelli dopo l’assemblea nazionale di Italia Viva: “Al via la fase di ascolto del Paese”

«Italia Viva lancia l’iniziativa nazionale “la Primavera delle Idee”. Una fase che durerà tre mesi, dal 21 marzo al 21 giugno, durante la quale Italia Viva si metterà in ascolto del Paese, per recepirne i bisogni reali e sviluppare proposte, attraverso una serie di appuntamenti a carattere nazionale e locale». Così Fabio Zucconelli, delegato di Italia Viva per la provincia di Varese e sindaco di Brusimpiano, al termine della quarta Assemblea Nazionale del partito, svoltasi sabato 20 marzo in videoconferenza.

Continua Zucconelli: «Tra gli obiettivi che ci siamo dati, quello di rafforzare la nostra piattaforma di proposte per la crescita del Paese, consolidando il nostro rapporto con i cittadini, le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza. Tanti gli incontri in programma nella nostra provincia, per ora in videoconferenza, occasioni per discutere con tutti di idee e progetti di sviluppo economico e sociale. Ne daremo presto notizia».

Collegato con l’Assemblea Nazionale un altro sindaco della provincia di Varese, Giuseppe Licata, il coordinatore provinciale di Italia Viva, primo cittadino a Lozza: «Italia Viva – afferma Licata – ha creato le condizioni per un necessario salto di qualità della politica italiana: dalla pericolosa mediocrità dei “Ciampolillo” all’autorevolezza di Mario Draghi. Una svolta di efficienza e credibilità che emergerà sempre più nei prossimi mesi, ottenuta solo attraverso la determinazione e il coraggio politico, mettendo al centro i contenuti, anche consapevoli della campagna diffamatoria che ci sarebbe stata scatenata contro e di cui stiamo pagando un prezzo in termini di consenso. Con «la Primavera delle Idee» – conclude Licata – riprendiamo il nostro cammino, aperti al confronto e alla collaborazione con tutti, ma, come sottolineato da Matteo Renzi, alternativi ai sovranisti e ai populisti».