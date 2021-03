On line il bando per candidarsi a presidente del consiglio di amministrazione di Acsm Agam ambiente

E’ online il bando per la designazione del presidente del consiglio di amministrazione di ACSM AGAM Ambiente Srl, società attiva nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e operante anche a Varese.

Le candidature dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro venerdì 16 aprile 2021 alle 12, in carta libera e presentate all’Ufficio Partecipazioni Comunali con una delle seguenti modalità: a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Varese, Segreteria Generale, via Sacco n. 5, 21100 Varese, allegando copia di documento d’identità in corso di validità; oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it, indicando nell’oggetto le voci “cognome/nome, candidatura a Presidente di ACSM AGAM Ambiente Srl”, allegando inoltre copia di documento d’identità in corso di validità.

Eccezionalmente, in relazione alle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, è consentito l’invio tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo ivano.ambrosetti@comune.varese.it, sempre indicando nell’oggetto “cognome/nome , candidatura a Presidente di ACSM AGAM Ambiente Srl” e allegando copia di documento d’identità in corso di validità.

La designazione sarà preceduta da audizione pubblica di ciascun candidato effettuata da parte del Sindaco, secondo il calendario che sarà comunicato a ciascun interessato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.