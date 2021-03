ll podcast dell’11 marzo parla di vaccini, proteste e compleanni di vip

Il podcast quotidiano di VareseNews.

Aprirà tra una decina di giorni il centro vaccinale alla Schiranna di Varese. La struttura creata dai militari in pochi giorni sta per essere completata: con le attività di sanificazione le due grandi tensostrutture, lunghe 5o metri e larghe oltre 10, sono pronte ad accogliere gli arredi. Sarà compito del Comune allestire le diverse aree: accoglienza, accettazione, somministrazione e sorveglianza. Il personale sarà innanzitutto quello dell’Azienda ospedaliera Sette Laghi a cui si aggiungeranno medici e infermieri dell’Esercito, personale in pensione che ha dato la disponibilità, gli specializzandi. Sarà un’organizzazione complessa e il Sindaco di Varese Davide Galimberti ha chiamato a raccolta anche il mondo del volontariato: « Intitoleremo questo spazio a Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione civile – ha detto -. È un simbolo per tutti quelli che condividono l’importanza di lavorare insieme al raggiungimento di uno scopo». Oltre alla Schiranna, sarà aperta una sede a Rancio Valcuvia, una a Malpensafiere, a Saronno e Arcisate.

Il Governo si appresta a definire nuove regole per il contenimento dei contagi: è stato anticipato dai quotidiani nazionali e l’introduzione delle nuove misure è attesa per la serata di venerdì con un decreto che dovrebbe entrare in vigore da lunedì 15 marzo. Ci sono diverse anticipazioni sulle tipologie di provvedimenti che potrebbero essere introdotti (dalla Pasqua blindata a maggiori chiusure nei fine settimana) ma il confronto è ancora in atto ed è aperto anche alla Conferenza delle regioni. La Lombardia si presenta all’appuntamento con dati pessimi che potrebbero arrivare anche ad essere compatibili con il passaggio alla zona rossa. Per L’azienda ospedaliera varesina Sette Laghi si avvicina a grandi passi il momento di innalzare il livello di guardia. Negli ultimi giorni i ricoveri per covid all’ospedale di Circolo si sono impennati: in 24 ore sono stati 31. Casi anche critici come dimostrano i 23 pazienti ricoverati in terapia intensiva.

E’ arrivata a Roma l’iniziativa di protesta “Aprite le dogane“, partita da Lavena Ponte Tresa e a cui hanno aderito anche diversi commercianti di Luino. i cartelli che da due settimane campeggiano nelle vetrine di diversi negozi dell’area di frontiera tra Varesotto e Canton Ticino, sono stati esibiti nella capitale durante il cosiddetto “sciopero delle Partite Iva”. Stremati da ormai quasi nove mesi di dogane chiuse , i commercianti del comune di confine lamentano il fatto che se la crisi economica legata alla pandemia da Covid 19 ha colpito tutti duramente qui, sul confine, sembra essere ancora più drammatica. Paesi che da sempre vivono e si sostentano grazie al continuo e reciproco scambio di beni, ora sono al collasso.

Un gesto di generosità e coraggio quello di Pasquale Longo, 82enne di Saronno, che ha donato un rene al figlio Francesco, 53 anni, a rischio dialisi. Il trapianto è stato eseguito all’ospedale Molinette di Torino a metà gennaio dall’equipe del professor Luigi Biancone, direttore della Nefrologia e Responsabile del Programma di Trapianto di Rene dell’ospedale torinese. “Non ho fatto nulla di eccezionale” ha detto il signor Pasquale, dirigente d’azienda in pensione, docente universitario alla Bocconi di Milano: “Per un padre è più che normale fare ciò che può per migliorare la vita di suo figlio”.

Compleanno importante nel mondo dello spettacolo (anche) della provincia di Varese. Giovedì 11 marzo, ha compiuto ottant’anni Cochi Ponzoni, attore e cabarettista nato a Milano ma che – come noto – ha trascorso lunghi periodi dalle nostre parti, fin da bambino, quando la sua famiglia sfollò durante la guerra per riparare a Gemonio. Fu lì che nacque l’amicizia e il sodalizio con Renato Pozzetto, altro ottantenne “sprint” che ha tagliato questo traguardo anagrafico nel luglio scorso: Cochi e Renato hanno segnato una lunga epoca con le loro gag surreali, le canzoni scritte insieme a un altro mostro sacro come Enzo Jannacci, con gli spettacoli televisivi che diedero loro una celebrità clamorosa.

