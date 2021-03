La paura per il Covid e per il lavoro, a Lonate Pozzolo arriva la psicologa al telefono

Un ascolto e un aiuto dall’altro capo del telefono per chi sta soffrendo: si tratta dello sportello di aiuto psicologico attivato dal comune di Lonate Pozzolo. La dottoressa Maria Garatti, che si è messa a disposizione per questo servizio gratuito, sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00.

L’emergenza del Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta emotiva delle persone alle prese con una situazione inedita nella sua gravità. Sono incrementati i disagi, le sofferenze da gestire in solitudine; in più alcuni si sono trovati a dover affrontare dei lutti, che di per sé costituiscono un processo faticoso e doloroso da elaborare. Per questo possono essere presenti più frequentemente stati di depressione, noia, disorientamento o confusione oppure emozioni come la rabbia e la paura. Oltre al Covid in sé, ci sono altri fattori in gioco che contribuiscono a causare malessere e ansie nelle persone: incertezze sul futuro, licenziamenti o pochi sbocchi lavorativi a causa della crisi economica, o ansie nella socializzazione. A Lonate, infatti, vivono mole persone impiegate a Malpensa, che sta attraversando una fase molto dura e critica.

Pertanto, l’assessorato alla Gentilezza, rappresentato da Melissa Derisi, ha voluto riattivare lo sportello molto apprezzato durante il lockdown del 2020 e che aveva validamente supportato e aiutato molte persone.