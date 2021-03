Lunedì di campionato per la Pro Patria: allo “Speroni” arriva la Juve U23

Dopo due sconfitte consecutive (Pontedera e Grosseto) e una settimana piena di allenamento, la Pro Patria ha voglia di tornare a correre. La 33esima gara di campionato dei tigrotti si gioca di lunedì (29 marzo, ore 15.00), allo “Speroni”, contro la Juventus Under23.

A sei giornate dalla fine della stagione regolare i bustocchi sono sesti con 50 punti raccolti, a più dieci dalla Carrarese, undicesima, e quindi con un buon margine che permette di pensare ad un allungamento della stagione oltre il 25 aprile. La posizione si deve comunque mantenere, in un campionato imprevedibile, in cui gli asterischi delle partite in sospeso si accumulano: inizia dunque uno sprint finale in cui vedremo con quale pasta è costruito il gruppo di Ivan Javorcic, anche perché il calendario è davvero eterogeneo, con sfide più complicate (questa con la Juve e, settimana prossima contro il Lecco, oltre al derby con il Novara e la gara dell’ultima giornata contro un’Alessandria ultimamente indiavolata) di altre (contro la Giana Erminio e l’ultimissimo Livorno).

All’andata era arrivata una sconfitta per 3-1, con la Pro Patria che, arrivando da un momento no (su sei partite precedenti 3 sconfitte due vittorie e un pareggio) fu travolta dalla qualità di gente come Fagioli e Rafia che intanto si sono anche ritagliati minuti con la prima squadra. Mister Javorcic è consapevole della difficoltà della partita: «La Juventus U23 è una squadra che ha qualità, talento, giocatori che nel loro futuro faranno probabilmente categorie diverse. Sono imprevedibili e quest’anno hanno fatto un percorso diverso rispetto alle scorse stagioni. Questo rende la lettura della gara ancora più difficile, dovremo adattarci ad una squadra che rappresenta un unicum nel nostro girone».

«Fare una settimana piena di allenamento – prosegue l’allenatore della Pro – è servito per focalizzarci sul nostro modo di essere, cercare i dettagli e riuscire a ritrovare le energie mentali che servono per giocare ai livelli abituali. Il gruppo l’ho trovato bene, come sempre. È un gruppo serio, sensibile, con ragazzi straordinari che hanno fatto un’importante settimana di lavoro. C’è bisogno della consapevolezza che noi paghiamo di più degli altri per esprimerci su un alto livello di prestazioni ed essere arrivati lì sopra in classifica. Per trovare un giusto equilibrio e la prestazione perfetta servono sempre energia e cura dei dettagli: soprattutto in questo momento della stagione conta molto l’organizzazione di gioco. Comincia a far caldo, abbiamo già tanta fatica alle spalle in un anno particolare dove le energie spese non si possono paragonare alle stagioni normali. Quindi la consapevolezza dell’identità tattica e strategica è determinante per metterci in condizione di correre “bene”, capendo il gioco nelle sue sfumature. Continueremo a dare il meglio di noi provando come sempre a sorprendere lungo il nostro cammino».

In settimana ha parlato anche Filippo Ghioldi, gioiello del vivaio che ha dovuto saltare praticamene tutta la stagione dopo l’infortunio nella partita con il Vicenza del 30 settembre scorso (rottura del crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro, ndr): «È passato tanto tempo dall’infortunio, il percorso di riabilitazione sta procedendo bene, siamo in linea con le tempistiche. Dopo una difficile prima fase di gestione, fuori dal campo e in solitudine, adesso il tempo mi passa più velocemente avendo ricominciato a vivere l’ambiente dello spogliatoio che mi aiuta nei momenti più complicati. Ho avuto la sfortuna di essermi fatto male in modo grave in un periodo di emergenza generale: ci tengo quindi a ringraziare la società che mi ha permesso di curarmi al meglio. Ho affrontato parecchi aspetti difficili, l’aiuto dei compagni, dello staff e dei miei affetti è stato fondamentale. Io ce la sto mettendo tutta per rientrare il prima possibile, non c’è una data di rientro anche perché la gravità dello infortunio non lascia troppo margine all’improvvisazione. Bisogna avere calma e attenzione ai particolari prima di rientrare. Vivere il campo e giocare le partite mi manca tantissimo, quest’anno stiamo facendo molto bene, la squadra è compatta, la nostra forza arriva da questa coesione e impegno. I miei compagni ci hanno abituati bene, è difficile pensare a dove potremo arrivare. Dipende tutto da noi, cercheremo di arrivare più in alto possibile».

