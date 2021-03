L’università Milano Bicocca studia gli effetti della prospettiva neoliberista sull’educazione

Il 31 marzo 2021 alle 17 partirà il ciclo di incontri online “Educazione e neoliberismi”, promosso dal Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa” dell’università Milano-Bicocca.

Quattro incontri, quattro occasioni di confronto per esplorare le dimensioni formative delle politiche e delle pratiche riconducibili, in modo esplicito o implicito, a logiche di matrice neoliberista, mostrandone la pervasività nei contesti dell’educazione formale, non formale e informale (scuole, università, servizi socio-educativi, servizi socio-sanitari, territori, ecc.).

La prospettiva neoliberista, oggi sempre più presente in tutti gli aspetti della società, interpreta il sistema educativo come un grande mercato, in cui sviluppare dinamiche di competizione, concorrenza, capitalizzazione di formazione, informazione, conoscenza, desiderio. Si rende necessario allora analizzare e decostruire i presupposti e gli effetti di queste politiche, aprendo uno spazio di riflessione sulle ricadute educative dell’adesione a questo modello socio-culturale, in particolare rispetto alle richieste performative e auto-imprenditoriali da esso avanzate al singolo individuo, alla comunità sociale e alle istituzioni.

Il ciclo di incontri “Educazione e neoliberismi” si propone come momento di elaborazione e discussione, nel quale negoziare idee e investire in possibili strategie pedagogiche.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

31 marzo 2021

Mauro BOARELLI – Contro l’ideologia del merito

dialoga con Maria Benedetta GAMBACORTI PASSERINI, Marialisa RIZZO, Sergio TRAMMA (Università di Milano-Bicocca)

27 aprile 2021

Ota DE LEONARDIS (Università di Milano-Bicocca) – Tecniche del conformismo

dialoga con Francesca ANTONACCI, Andrea GALIMBERTI, Paola COLONELLO (Università di Milano-Bicocca)

18 maggio 2021

Paolo LANDRI (CNR- IRPPS) – Per una sociologia critica delle piattaforme educative digitali

dialoga con Lisa BRAMBILLA, Alessandro FERRANTE, Emanuela MANCINO (Università di Milano-Bicocca)

15 giugno 2021

Massimo BALDACCI (Università degli Studi di Urbino) – Un’altra idea di scuola? Alternative alla scuola neoliberista

dialoga con Elisabetta BIFFI, Cristina PALMIERI, Stefania ULIVIERI STIOZZI (Università di Milano-Bicocca

Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti. I link per partecipare saranno disponibili a questo link.