Da Malnate a Cremona per il vaccino? “Situazione risolta, l’appuntamento ora sarà Varese”

Non dovrà fare più quei 300 chilometri per farsi vaccinare l’anziano di Malnate a cui era stato fissato l’appuntamento per l’iniezione a Cremona. L’eco di questo bizzarro appuntamento, infatti, è arrivata anche ai vertici di Regione Lombardia che hanno rimediato al problema.

Era stata la figlia dell’uomo a raccontare la vicenda a VareseNews -dopo aver contattato il numero verde di Regione Lombardia senza trovare una soluzione- ed è sempre lei, con un messaggio, a rendere noto questo lieto fine.

«Mi hanno chiamata e gli hanno fissato l’appuntamento per lunedì a Varese -dice-. Vorrei tanto ringraziare voi, il Sindaco di Malnate e il consigliere Astuti».

Nei giorni scorsi un altro caso simile si era verificato, con una 90enne di Gavirate a cui era stato fissato un appuntamento a Menaggio.