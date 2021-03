A Malnate medici e volontari vaccinano in un giorno 160 anziani in difficoltà

A Malnate una “grande catena di solidarietà”, per usare le parole del sindaco Irene Bellifemine, ha reso possibile la vaccinazione contro il covid per 160 anziani.

È successi tutto in una sola giornata, quella di ieri, sabato 20 marzo, quando nella cittadina dell’Olona agli over80 in difficoltà è stato somministrato a domicilio il vaccino “Moderna”.

Un risultato incredibile, frutto di un’intensa giornata di lavoro iniziata di primo mattino e proseguita a oltranza grazie all’impegno di tutto il territorio unito in una grande rete di collaborazione: dai medici di base ai volontari infermieri, dalla Protezione civile e la polizia locale alla Onlus SOS Malnate.

In azione una vera e propria “task force” con una decina di medici, supportati da volontari e autorità, che si sono recati muniti di un kit per la vaccinazione nelle case di oltre 150 pazienti, fra cui anche due signore di 96 e 104 anni.

«È incredibile come si sia attivata una grande catena di solidarietà nel territorio e non solo – ha commentato orgogliosa la prima cittadina di Malnate, Irene Bellifemine -. Ringrazio in particolare ATS in particolare il dottor Guido Garzena e ASST la dottoressa Diani Augusta e tutto lo staff della Farmacia. Le mie colleghe e i medici volontari mi hanno commosso per tanto altruismo e dedizione per il bene comune».