Malnate schiera i medici di base: in un giorno verranno vaccinati tutti gli allettati della città

Sarà un’azione di massa unica, che vedrà schierati i dieci medici di basi in tutto il territorio di Malnate per riuscire a vaccinare in un solo giorno – oggi, sabato 20 marzo – tutti gli allettati della città.

Saranno circa 170 le persone che riceveranno direttamente a casa l’inoculazione del vaccino Moderna – che non ha bisogno di temperature particolarmente basse per la conservazione -, circa 15 persone a dottore.

L’organizzazione è stata fatta dal Comune, in collaborazione con i medici malnatesi e Ats.

«Andremo con la macchina della polizia locale a ritirare le dosi alla farmacia ospedaliera di Varese – spiega il sindaco Irene Bellifemine -. Ci sposteremo poi al consultorio di piazza Libertà dove prepareremo i kit. I medici si ritroveranno invece in comune dove riceveranno i dispositivi di protezione e un piccolo bauletto per le vaccinazioni; ad accompagnarli ci saranno infermieri e altro personale sanitario». andranno casa per casa».

Ogni medico avrà anche kit di pronto soccorso in caso di reazioni anomale e sarà pronta anche un’ambulanza. Anche Areu verrà preallertata.