A Malpensa controlli delle Dogane su pesce proveniente dal Nordafrica

I funzionari ADM in servizio presso l’Aeroporto di Malpensa hanno effettuato un controllo congiunto con la Capitaneria di porto sui prodotti del pescato, sottoponendo a verifica 57 colli, provenienti dal nord Africa, contenenti 396 kg di orate, dentici, calamari, triglie, pesci San Pietro, cernie e scorfani.

L’attività interistituzionale si inquadra nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nel corrente anno dal Direttore Generale di ADM, dal Direttore Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, che prevede, nella fase di importazione, la verifica congiunta sui prodotti ittici provenienti dai Paesi extra-UE.

I controlli, effettuati ai sensi del Reg Ce 1005/2008, per il contrasto alla pesca illegale non dichiarata e non regolamentata, consentono di verificare la tracciabilità e qualità dei prodotti ittici a tutela del consumatore finale e di evitare l’ingresso di merce pescata illegalmente.

È stata rilevata la regolarità dei certificati di cattura, attestanti la provenienza e la tipologia del prodotto, e, grazie alla collaborazione sinergica, sono stati ottimizzati i tempi della verifica e del conseguente sdoganamento.

Lo scalo di Malpensa rappresenta uno dei principali punti di ingresso di prodotti ittici freschi per il nord Italia e attraverso il contestuale intervento operativo è ancor più efficacemente garantita e tutelata la filiera del pescato.