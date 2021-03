Manca l’acciaio, sospesa per due giorni la produzione frigoriferi alla Whirlpool

Lo stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno è costretto a sospendere per due giorni le linee di produzione della fabbrica frigoriferi per mancanza di materiale. La sospensione inizierà da questa sera, giovedì 4 marzo, e si protrarrà fino a venerdì 5 marzo e riguarderà le linee 3, 4 e 5 del turno che va dalle 20.20 alle 3.30.

«Abbiamo un pò di problemi con l’acciaio – dice Manuel Rossi direttore dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno – e ci stiamo preparando anche alla mancanza della componentistica elettronica».

La difficoltà di approvvigionamento dei materiali che servono alla produzione non è un fenomeno che riguarda solo i fornitori internazionali, ma anche quelli locali. L’aumento dei volumi che ha contraddistinto la ripresa, dopo il primo lockdown, ha messo in difficoltà le aziende del cosiddetto indotto che fanno parte della catena di fornitura di Whirlpool, tra cui quelle che producono gli oggetti da inserire nei frigoriferi. «Si tratta di elettrodomestici che hanno un mix di componenti particolarmente ricco – conclude Rossi -. Questo aspetto unito alla crescita della domanda, che per fortuna continua, obbliga i fornitori locali a riorganizzare la loro produzione».

Le ore di lavoro perse, fa sapere la rsu di Fiom, Fim e Uilm, saranno coperte dalla cassa integrazione ordinaria.