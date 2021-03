Mastini-Appiano si rigioca giovedì: se Varese vince, la semifinale inizia sabato

Il danno, la beffa e pure la presa in giro. La decisione del giudice sportivo dell’hockey su ghiaccio che ha invalidato la terza partita dei quarti di finale tra Varese e Appiano, rischia di avere ripercussioni sul prosieguo dei playoff della formazione giallonera che, non solo, dovrà battere di nuovo i Pirati per confermare la propria qualificazione al turno successivo ma si troverà anche nella necessità di preparare in tempi ristrettissimi la eventuale sfida al Merano.

Già, perché non bastava l’assurdo provvedimento preso ieri (ne scriviamo qui): il recupero di gara 3 è stato infatti fissato per giovedì 25 marzo ma in caso di vittoria dei Mastini, l’inizio della semifinale resterà fissato a sabato 27. Come dire: se vi affrettate a eliminare l’Appiano, cavoli vostri perché poi avrete appena due giorni per imbastire la prima semifinale, per di più in trasferta. Insomma, come “ai bei vecchi tempi” il Varese si trova sempre qualche bastone tra le ruote calato dall’alto, pure in una stagione dove tutto sommato non si erano registrati grandi torti arbitrali e dove ogni cosa è divenuta più difficile per via della pandemia.

Dunque, Mastini e Pirati saranno di nuovo di fronte giovedì 25 alle 20,30 sul ghiaccio di Como-Casate, nella data inizialmente prevista per Gara4 (che però si sarebbe dovuta giocare in Alto Adige… strano che agli illuminati dirigenti non sia venuta l’idea di fare giocare pure il Varese in trasferta…). E chissà se a questo punto la partita non possa di nuovo essere diretta dai signori Leandro e Simone Soraperra, i due arbitri di sabato scorso, che sono stati scagionati dal giudice sportivo perché – poverini – «di fronte a tali incertezze interpretative, va sottolineato che nessun rimprovero, neppure di minima negligenza, possa muoversi al direttore di gara, trovatosi, come anche questo giudice, di fronte ad un dettato normativo tutt’altro che lineare e fonte di inevitabili equivoci, dipanati – come detto – soltanto da ultimo, attraverso la citata nota esplicativa emanata dall’Organo responsabile Hockey FISG».

Ricordiamo che l’Appiano ha fatto ricorso perché l’overtime di gara 3 è stato impostato sulla lunghezza dei 5′ e in 3 contro 3 (e non dei 20′ in 5 contro 5, come tutti si aspettavano) ma l’epilogo era ugualmente affidato alla cosiddetta sudden death, ovvero alla regola che chi segna per primo vince. E a segnare, con le due squadre in perfetta parità numerica, è stato il Varese con Alessio Piroso. Troppo semplice e troppo di buon senso, per essere vero. A fronte della nuova data, intanto, la società del presidente Torchio ha deciso di trasmettere gratuitamente l’intera partita sulla pagina Facebook ufficiale dei Mastini, rinunciando così anche al mini-incasso proveniente dallo streaming a pagamento.