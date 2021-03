Mensa del Padre Nostro, la solidarietà continua anche in zona rossa

La Mensa del Padre Nostro non si ferma in zona rossa. I volontari tengono a comunicare che l’associazione è pienamente operativa per aiutare, come sempre, le famiglie di Castellanza iscritte per ricevere i pacchi con gli alimenti. Due le giornate (martedì e giovedì) in cui vengono consegnati i beni alimentari alle oltre 120 famiglie che vivono in condizioni di disagio o povertà.

Questa settimana, insieme a pasta, olio, tonno e altre derrate, nei sacchi saranno inoltre inseriti anche prodotti per l’igiene della casa e dell’igiene personale che i volontari hanno raccolto insieme alle famiglie solidali. «La zona rossa non ferma il nostro lavoro – assicura il presidente Adriano Broglia – al contrario è proprio in questi momenti che è importante stare vicino ai nostri concittadini che hanno bisogno».



E per Pasqua la Mensa del Padre Nostro partecipa anche all’iniziativa “Il Sacchettuovo” che gli amici di Casaringhio hanno attivato per la festività. A Castellanza la proposta vede coinvolto anche il Comitato Maria Letizia Verga. Per partecipare insieme ai propri bambini è richiesta sempre la creatività.

Nell’uovo si può inserire: una t shirt, usata o in buono stato, un prodotto per l’igiene (qualsiasi prodotto profumato), un dolce (qualsiasi prodotto dolciario a vostra scelta), un passatempo: un gioco o un libro (magari con una vostra dedica ad inizio pagina), un biglietto gentile (dove potrete firmarvi o scrivere qualche pensiero positivo). L’associazione ricorda di usare sempre il buon senso.

A Castellanza la proposta nel dettaglio sarà rivolta ai bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni, per cui è richiesto di inserire nel “sacchettuovo” oggetti adatti a quelle età, specificando il sesso e l’età all’esterno del pacchetto. I “sacchettuovo” potranno essere consegnati presso la sede della Mensa del Padre Nostro (entrata da Piazza Mercato) nei pomeriggi di martedì 16 – giovedì 18 – martedì 23 – giovedì 25 MARZO dalle ore 14 alle ore 17. Ultima possibilità di consegna sabato 27 marzo dalle ore 9 alle ore 12

In queste date, potrete sarà anche possibile acquistare le uova di Pasqua, i cioccolatini e la crema alla nocciola a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga da portare a casa o da consegnare insieme al pacchetto regalo