Menu da atleti e regole anti Covid, gli alberghi del Varesotto accolgono le nazionali del canottaggio

Colazioni all’alba e piatti bilanciati per le esigenze degli atleti, numero ridotto al minimo degli ospiti per camera e una serie di regole da rispettare per evitare i rischi legati all’epidemia. Molti alberghi del Varesotto, in un momento nero segnato dal Coronavirus dalle restrizioni in corso, possono tirare un piccolo sospiro di sollievo grazie all’indotto generato dagli Europei di Canottaggio in programma nei prossimi giorni a Varese.

Da una stima al ribasso, sono alcune migliaia i pernottamenti collegati alle manifestazioni sportive (la Regata Europea di Qualificazione Olimpica in programma dal 5 al 7 aprile e il Campionato Europeo di Canottaggio che si terrà dal 9 all’11) che richiameranno in città una trentina di team internazionali, ognuno dei quali conta dai 30 ai 100 componenti.

Equipaggi, staff e atleti sono ospitati in diversi alberghi della città ma anche dei dintorni fino a un raggio di una ventina di chilometri. Si va da Corgeno fino alle porte di Varese, da Induno a Gazzada Schianno. A gestire la distribuzione dei pernottamenti è stato il consorzio turistico della provincia, il Varese Convention&Visitors Bureau (qui la nota con i dettagli), anche se alcuni team di atleti e accompagnatori si sono mossi autonomamente, tornando in strutture già frequentate in passato.

Le grandi manifestazioni sportive si confermano dunque una risorsa importante per il settore turistico e alberghiero, anche in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando. Ne è convinto Simone Segafredo, dell’Hotel Ungheria e vice presidente provinciale di Federalberghi: «Indubbiamente questi eventi sono una boccata d’ossigeno per gli albergatori – commenta -. Noi abbiamo circa quindici ospiti. Arrivano da Solvenia, Slovacchia, Bielorussia e Olanda. Non abbiamo rilevato esigenze particolari rispetto alla clientela tradizionale se non la flessibilità degli orari per l’organizzazione dei pasti e alcune richieste legate all’alimentazione».

Più rigida e scrupolosa è invece l’organizzazione dal punto di vista della sicurezza e della salute in un’ottica di rispetto delle regole anti Covid. «Abbiamo già ospitato alcuni atleti nei giorni scorsi – spiega Luciano dell’Hotel Vecchia Riva alla Schiranna – e devo dire che i ragazzi sono molto diligenti sul rispetto delle norme. Regole che l’organizzazione ha diffuso e condiviso e che comunque rispecchiano il modo in cui negli alberghi si sta lavorando ormai da tempo».

Alcune decine anche le persone che alloggeranno al Palace Hotel di Varese che proprio in questi giorni ha riaperto, così come l’Una Hotels che tornerà in funzione proprio in occasione dell’evento.