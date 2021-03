Metamorfosi urbana: la genesi, tra Art Decò e Novecentismo, dell’attuale via Marcobi

Ogni lunedì, con una passeggiata virtuale, la rubrica “Metamorfosi urbana” vi racconta le trasformazioni che ha subito Varese negli ultimi cento anni, da quando cioè è diventata capoluogo di provincia. A firmarla è Fausto Bonoldi, storica firma del giornalismo varesino che su questo argomento, che tratta da anni nel gruppo Facebook La Varese Nascosta, ha scritto anche un libro, edito da Macchione, dal titolo “Cara Varese come sei cambiata“

Metamorfosi urbana, quarta puntata: la genesi, tra Art Decò e Novecentismo, dell’attuale via Marcobi

La riedificazione di una buona metà del centro storico di Varese, che sarebbe culminata con la costruzione della nuova piazza Monte Grappa, partì dallo sventramento della via (o corso) Verbano, la stretta strada, da cui a malapena passava il tram, che conduceva dalla piazza Porcari a via Sacco.

lo sventramento

Il lato nuovo ma oggi il più antico della via poi intitolata a Italo Balbo e, alla caduta del Fascismo, a Walter Marcobi prese forma tra il 1927 e il 1934. Il primo cantiere fu quello del Palazzo Bonazzola-De Micheli, all’angolo con via Bernascone, progettato dall’ingegner Edoardo Flumiani in stile Art Decò. Pressoché contemporanea fu l’edificazione della Casa Crugnola, progettata dall’ingegner Zafferri, con particolari meno monumentali del vicino palazzo ma caratterizzata piuttosto dall’eleganza dei fregi che adornano il loggiato e i balconi.

I cantieri

Il cerchio, o meglio, il rettilineo fu chiuso nel 1934 quando, all’angolo con la nuova piazza Monte Grappa, sorse il Palazzo Verga, progettato dall’ingegner Mario Cantù, che si può considerare dal punto di vista stilistico un “ponte” tra l’architettura borghese degli Anni Venti e il Novecentismo di regime a cui si ispirò l’architetto Mario Loreti nel progettare gli edifici della nuova piazza Monte Grappa.

Via Marcobi come è ora