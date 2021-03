Monti (Lega): “La pandemia ha riorientato le nostre politiche. Bene rifinanziamento bando parchi gioco inclusivi”

«Abbiamo ascoltato con piacere le linee programmatiche dell’assessorato alla Famiglia, Disabilità e Pari opportunità, esposte in Commissione durante la seduta odierna dall’Assessore Alessandra Locatelli. È emersa la necessità di riorientare le politiche di Regione Lombardia in funzione degli eventi che si sono susseguiti nell’ultimo anno di pandemia globale. Le priorità che ci vedranno in prima linea saranno rivolte al contrasto alla povertà e all’educazione, due elementi che stanno attanagliando centinaia di famiglie lombarde. In vista dell’estate, stiamo lavorando per potenziare i centri estivi e gli oratori come luoghi di aggregazione educativa. Anche sulla violenza di genere l’attenzione è massima: vogliamo sostenere progetti scolastici di approfondimento sui temi della parità di genere oltre al potenziamento dei centri antiviolenza».

Così Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, a margine dell’audizione dell’Assessore alla Famiglia, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli.

«Ho particolarmente apprezzato – aggiunge Emanuele Monti – la disponibilità dell’assessore a rifinanziare il bando per la realizzazione dei parchi gioco inclusivi. È una misura che ha riscontrato particolare apprezzamento da parte degli enti locali e molti progetti, pur essendo stati approvati, non sono stati finanziati per mancanza di risorse. L’assessore si è detta disponibile a rifinanziare la misura già a partire dal prossimo assestamento di bilancio».